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器官買賣網站驚見「15萬賣7歲兒」　狠媽帶孩面交！收錢秒被捕

▲▼ 男童,媽媽小孩,小男生,小男孩。（示意圖／翻攝自pexels）

▲國外非法器官販運網站出現7歲男童廣告，刊登者竟是孩子的媽。（示意圖／翻攝自pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯一名36歲狠心母親在多個器官販運黑市網站「幫兒子」刊登廣告，打算折合新台幣近15萬元的價格賣掉7歲兒子，果真有「買家」上門，她沒有多問對方身分就帶著兒子前往購物中心「面交」，收錢後立刻被佯裝成買方的警察逮捕。據稱，婦人是為了償還債務才打算賣小孩。

綜合《太陽報》、俄媒《chistovik》報導，俄羅斯中部葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）警方最近在一次臥底誘捕行動中，逮捕了36歲的女嫌艾瑪托娃（Nargiza Aitmatova）。警方表示，她自7月以來頻繁使用網路社交媒體，具體而言，是從那時開始尋找一些可疑的兒童收養機構、販運器官集團或器官移植組織，在多個黑市網站上投放廣告，打算賣出一名男孩。

▲▼俄羅斯警方逮捕一名36歲女性，因為她在網路上刊登廣告，非法賣掉兒子賺取報酬。（圖／翻攝自YouTube）

▲俄羅斯警方逮捕一名36歲女性，因為她在器官販運等非法網站上刊登廣告，賣掉兒子賺取報酬。（圖／翻攝自YouTube）

令人震驚的是，那男孩竟是她的7歲兒子。艾瑪托娃在網站上寫道，她想把兒子交給任何願意支付30萬盧布的家庭，但出於道德，她也強調自己想為兒子找個好人。反人口販運與奴役的組織「Alernativa」和俄羅斯警方發現她刊登的線上廣告後開始和她交涉，然而，艾瑪托娃在協商交易的過程表現得很冷靜，還給「買家」一次和兒子聊天的機會。

▲▼俄羅斯警方逮捕一名36歲女性，因為她在網路上刊登廣告，非法賣掉兒子賺取報酬。（圖／翻攝自Telegram）

▲狠心媽媽和「買家」傳訊息交涉賣兒，還將孩子的照片傳給對方。（圖／翻攝自Telegram）

最終由女警假扮買家和艾瑪托娃相約在一家購物中心「面交」，她沒有多問來者身分，就交出了兒子所有身分文件，包含醫療卡、保險單、出生證明和移民證等。消息人士透露，她被多次問到是否清楚自己在做什麼，是否知道以後再也見不到兒子，「她說她什麼都明白。」艾瑪托娃把錢裝進口袋，對孩子謊稱爸爸等下就會來接他回去，哭著親吻、擁抱兒子後，就讓孩子牽著「阿姨」的手離開。

不過，埋伏的員警當場就逮捕艾瑪托娃，隨後將小男孩安置兒福機構。她向警方供稱，自己和現在的第二任丈夫關係不良，又想要清償所有債務，才會打算賣掉孩子。報導補充，艾瑪托娃是吉爾吉斯移民，她的另外2名子女目前仍和爸爸住在一起。

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