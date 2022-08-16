歐洲旱災「飢餓石重見天日」！百年前恐怖警示：看見我，你將哭泣

▲乾旱讓捷克「飢餓之石」重見天日。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

全球近年迎來氣候變遷，歐洲正面臨500年來前所未有的大規模乾旱，在熱浪來襲下，歐洲西部、中部與南部2個月以來都未曾有明顯降雨紀錄，導致捷克境內易北河（Elbe River）的歷史遺跡「飢餓之石」再度浮出水面。

根據《衛報》報導，歐洲在氣候變遷的推動下，冬季、春季的氣候變得異常乾燥，進入夏季後隨之迎來的是屢創紀錄的酷熱高溫、反覆出現的熱浪，主要水道補水速度不足，且面臨過熱現象，不僅法國、葡萄牙都爆發野火肆虐，英國泰晤士河源頭乾涸區域也來到史上最大，英格蘭半數地區甚至宣布進入乾旱狀態。

▲英國泰晤士河源頭史上最乾。（圖／路透）

隨著極端氣候變遷的現象加劇，易北河水位逐漸下降，河床中的石頭也再次出現在民眾眼前。其中，位在捷克北部烏斯季州一座城市迪辛（Decin），還出現了過去數個世紀累積的歷史遺跡「飢餓之石（Hunger Stones）」，警告著人們乾旱跡象恐怕又要讓捷克面臨饑荒等問題。

據了解，過去數個世紀以來，當地居民只要碰上乾旱發生，就會在易北河的巨石刻上記號，記載低水位以及乾旱日期，因此人們只要發現飢餓之石，就代表未來可能會面臨饑荒；這次出現的飢餓之石，最古老的可以追溯到1616年，石頭上以德文清楚刻著，「如果你再次看到我，那麼你將會哭泣（Wenn du mich siehst, dann weine）」。

歐盟委員聯合研究中心托雷提（Andrea Toreti）表示，「過去500年內從未發生過類似2018年的乾旱，但我認為今年會更糟，未來3個月內乾旱風險非常高，若無有效緩解措施，歐洲北部、南部的乾旱強度與頻率將顯著增加。」

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