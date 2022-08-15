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靈感來自吉卜力！設下法力限制⋯英作家打造全新魔法世界

▲▼奇幻小說暢銷新星夏莉．荷柏格(Charlie N. Holmberg) 打造全新魔法世界。（圖／奇幻基地）

▲奇幻小說暢銷新星夏莉．荷柏格(Charlie N. Holmberg) 改變魔法師能力設定，打造全新魔法世界。（圖／奇幻基地）

記者林育綾／綜合報導

在《哈利波特》或《魔戒》當中的魔法師通常神通廣大，不過奇幻小說暢銷新星夏莉．荷柏格(Charlie N. Holmberg) 改變了設定，她創作《破咒師》系列打破了既定印象，打造全新的魔法世界，將魔法師能力區分，一種只能施咒，一種只能破除魔咒，如今系列小說也在台出版。

師承全球千萬冊作家布蘭登．山德森，夏莉．荷柏格《破咒師》系列背景建立在19世紀英國，在這個世界分成兩種魔法師：一種能施行魔咒，一種能破除魔咒。由於在《哈利波特》、《魔戒》等眾多作品中法師向來是神通廣大，施咒解咒樣樣精通的無敵形象；然而在她的故事中，卻可以看到破除既定印象，區分能力的設定。

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▲▼奇幻小說暢銷新星夏莉．荷柏格(Charlie N. Holmberg) 打造全新魔法世界。（圖／奇幻基地）

▲在這個世界分成兩種魔法師：一種能施行魔咒，一種能破除魔咒。（圖／奇幻基地）

她分享設定靈感來源表示，自己非常喜愛吉卜力工作室改編的動畫電影《霍爾的移動城堡》，某次重看電影時，受到劇中反派荒野女巫台詞吸引。劇中被困在老太太軀殼內的蘇菲，要求荒野女巫破除她身上的魔咒，女巫的回應是，「抱歉，親愛的。我的天賦才能是施法，不是破除魔咒。」

夏莉．荷柏格說，「我當下覺得這個觀點非常有意思。如果一個人擁有只能施咒的能力，卻不能破除它，事情會變得如何？如果故事裡魔法師的法力，都有一道不能超越的極限呢？」

除了以能力界限區分魔法師能力，夏莉．荷柏格更設下「制咒能力需要以金錢購買」的設定，進一步分化能力，加強故事中維多利亞時期階級差異、權力對立性，讓真實歷史中各國文化交融、華麗又充滿對立的19世紀英國躍於紙上。

《破咒師》系列由城邦文化奇幻基地出版發行，目前推出一般版、獨家首刷限量作者燙金簽名書套·魔幻紋飾珍藏版兩種版本，而系列大結局《制咒師》預計於9月1日於各大通路上架販售。

▲▼奇幻小說暢銷新星夏莉．荷柏格(Charlie N. Holmberg) 打造全新魔法世界。（圖／奇幻基地）

▲大結局《制咒師》預計於9月1日出版。（圖／奇幻基地）

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