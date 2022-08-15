淡水新秘境！雲門劇場收起觀眾席　變身期間限定「羽球競賽場」

▲淡水雲門劇場將推出《來雲門遙滾》，其中劇場將變為期間限定「羽球競賽場」，讓觀眾3對3。（資料圖／攝影周嘉慧／雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

被稱為「淡水秘境」的雲門劇場，推出「來雲門系列」受到好評，如今全新企劃再一發，即將於10/1-2舉行《來雲門遙滾》週末生活全新提案！除了能躺在雲門草皮上看夕陽，還結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術、電影與市集；更破天荒收起劇場觀眾席、拉開球網，變身「羽球競賽場」，活動將於8/18中午正式售票。

雲門表示，此次《來雲門遙滾》標榜不妄下定義，不急著貼標籤的微型生活節，邀請多位藝術創作者發揮「斜槓才能」 ，規劃多種跨界演出和活動，打造有點ㄎㄧㄤ、難以被歸類和複製的體驗，打開逍遙輕鬆生活的另一種可能性。

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▲雲門劇場「來雲門系列」受到好評，帶來週末生活全新提案。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

其中雲門劇場將化身2天的「羽球競賽場」，收起觀眾席、拉開球網，讓觀眾現場組隊競賽羽球3打3，由趙逸嵐（小8）、鼓鼓呂思緯策畫並擔任不專業趣味球評互動，特邀現場DJ及嘉賓每日進行一場羽球表演賽。

入夜之後的雲門劇場，則有曾是Matzka樂團的搖滾吉他手Sakinu阿輝帶來《背著吉他雲門JAM》，打造部落聊天聚會氛圍，自然流瀉音樂與舞蹈的即興演出。2022年金音獎燈光設計蘇揚庭（May Su），將運用遊戲搖桿決定燈光路線，與音樂人PUZZLEMAN共演一場跨界演出。

除此之外還打造期間限定「愛情快閃店」，由人面SOUL心企畫的「人面SOUL心愛神咖啡館」，將由沈安、雷擎、YELLOW黃宣、LINION擔任值班店長，不只唱歌，也跟觀眾近距離一起聊音樂、人生與愛情。而「過手市集」規劃了手作市集與美食餐車。

▲淡水雲門劇場將推出《來雲門遙滾》，將邀請「過手市集」規劃手作市集與美食餐車。（圖／雲門提供）

此次《來雲門遙滾》活動在10/1-2舉行，邀請多位藝術創作者發揮斜槓 ，在綠色園區中規劃多種跨界演出，集結趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術、電影與市集，8/18中午正式啟售。