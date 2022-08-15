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家庭日收入不到1塊美金！阿富汗7成男孩成為童工

▲▼阿富汗家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

▲阿富汗許多家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

阿富汗政權轉移今（15）日一週年，然而當地正在發生世界糧食計劃署所稱「地表最嚴重的人道危機」，包括許多兒童罹患急性營養不良，還有多數家庭日所得低於1美元（約新台幣30元），7成男孩淪為童工，而女童的童婚現象也十分嚴重。世界展望會呼籲，國際社會應採取必要行動，幫助阿富汗人民及兒童度過此刻危機。

世界展望會發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，調查目前服務的4個省份，包括赫拉特（Herat）、古爾（Ghor）、巴德吉斯（Badghis）、弗拉布（Faryab）當中超過800位家長及其孩子，了解他們這一年的生活出現哪些變化。

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而報告指出，上述4省的家庭每日平均所得低於1塊美金，同時有42%家庭表示得花更多錢買食物，弗拉布省的家庭甚至將收入85%都拿去買日用飲食，仍無法為孩子提供足夠營養，導致53%兒童罹患急性營養不良，需要立即救治。

▲▼阿富汗家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

▲阿富汗政權更迭滿一年，逾半兒童急性營養不良。（圖／台灣世界展望會提供）

當微薄收入幾乎全花在飲食，剩下的錢也無法供應孩子的衛生、衣著甚或教育需求。展望會調查顯示，每10名男孩中就有7人輟學工作，女孩也有一半以上的人成為童工，困苦生活更讓66%兒童出現心理困擾的跡象，曾經想望的未來夢想，如今越來越難以觸及。

▲▼阿富汗家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

▲展望會實地調查，家庭日收入低於1塊美金，7成男孩淪為童工。（圖／台灣世界展望會提供）

這份調查也發現，超過3分之2的新生兒在沒有醫護人員接生之下誕生，孕婦、新生兒及兒童的醫療照護服務縮減與專業醫護人力減少，使阿富汗在健康照護領域累積多年的成果化為烏有，尤以兒童及婦女受害最深，下一代正在消逝。

阿富汗展望會會長阿孫莎．查理絲在上週訪台行程中表示，發佈《阿富汗：兒童危機進行式》報告，是為了讓國際社會聽見當地孩子掙扎求生的呼聲，阿富汗孩子和其他國家孩子一樣應受重視，但他們正面臨高比例的營養不良、缺乏醫療及水資源衛生設施。盼望藉由這份報告，呼籲台灣及世界各國伸出援手。

▲▼阿富汗家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

▲阿孫莎（中）此行拜訪了北中南各地支持阿富汗人道救援的各界領袖。（圖／台灣世界展望會提供）

即使前方挑戰重重，阿孫莎仍在孩子的眼神與言語中，看見阿富汗的希望，她提到，曾在街上看見一位小男孩爬上最高的樓房，四處張望像在找什麼東西，當她問他在找什麼，他說，「想摘到星星，送給我媽媽。」

阿孫莎表示，「小男孩的話讓我知道，阿富汗兒童仍在尋找希望。這就是世界展望會留在阿富汗的使命——給孩子希望，使他們能實現夢想。」她也呼籲，阿富汗的危機還沒解除，邀請大家繼續陪伴阿富汗兒童，使他們有機會活出豐盛與有尊嚴的人生，盼望愛心民眾支持飢餓三十，為阿富汗的下一代創造希望。

▲▼阿富汗家庭日收入不到1美元，童工激增。（圖／台灣世界展望會提供）

▲阿富汗展望會會長阿孫莎：望大家聽見阿富汗孩子掙扎求生的呼聲。（圖／台灣世界展望會提供）

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