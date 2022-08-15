邀全公司參加婚禮 ！70同事只來1人　新娘隔天羞愧提離職

▲新娘參加過全公司三分之一員工的婚宴，因此廣發喜帖。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

該給哪些同事「紅色炸彈」喜帖一直是困擾準新人的問題，中國大陸一名女子就乾脆「地毯式轟炸」，給全公司70名同事結婚喜帖，還特地多開6桌迎接同事們的祝福。怎知婚宴當天只有1名同事前來，讓女子難過地在婚宴隔天提出離職。

據《搜狐新聞》報導，該名在公司工作已有5年時間的女子，因為「隨禮」參加過全公司三分之一員工的婚宴，加上自認與其他同事關係都很融洽，深怕不回邀隨過禮的員工與其他同事參加婚宴，「他們心裡會難受」，於是給全公司所有同事發了喜帖。

怎知，到了婚宴當天居然只有1名同事前來，且對方還是「自己的小徒弟」，讓女子震驚、難過又羞愧，而空蕩蕩的6桌「新娘同事桌」，也宛如最沉默卻也最大聲的嘲諷，令女子在自家與男方親友家面前抬不起頭來。氣得女子在婚宴隔天向公司提出離職。

女子慘遭同事「羞辱」的消息曝光後，大陸網友對此分成兩派意見，有網友支持女子離職，認為被同事這樣對待沒有繼續待下去的理由；另有網友批評女子「自以為是」、「廣發喜帖被當撈紅包錢很正常」，反倒認為錯在女子自己。

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