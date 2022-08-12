首屆大學分科測驗　中一中、台中女中錄取醫科再添50人

▲首屆大學分科測驗，中一中、女中成績亮眼。（圖／台中女中提供）



記者游瓊華／台中報導

分科測驗12日放榜，台中市台中一中、台中女中以及明道中學等成績出爐，表現亮眼。台中一中錄取醫科再添37人，總計國立大學及醫科錄取人數共計689人，錄取率75.38%，台中女中則添13人上醫科、明道中學再添3人錄取醫科。

台中一中表示，本年度參加分科測驗總人數為388人，應屆畢業生904人，應屆錄取醫科總人數為66人，錄取熱門國立大學（台清陽交成政）共計367人，總計國立大學及醫科錄取人數共計689人，錄取率75.38%。

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台中女中則統計，首屆大學分科測驗經由希望入學、特殊選才、繁星推薦、申請入學及身心障礙錄取各大學總計有367人；接續共計256人參加分科測驗，其中237人參加登記分發入學，國立大學共錄取536人、醫學系錄取31人，錄取率達83.34%

另外，明道中學分科測驗分發入學結果再添3人錄取醫科（陽明醫、高醫牙、中國中醫），今年明道錄取醫科同學共31人；另有12人錄取台大、6人錄取政大、5人錄取清大、7人錄取陽明交大、8人錄取成大，其中還包含2位台大資工系與2位台大法律系，以上榜單人數人數共41人，佔今年明道高中報考分科測驗人數的55%。