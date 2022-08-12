坐辦公室整天超累！研究證實「大腦累積1化學物質」　導致神經疲倦

▲專家研究證實了腦袋過度運轉後的「心累」情況確實存在。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者張方瑀／綜合報導

久坐辦公室上班一整天，明明沒有運動卻感到身體相當疲累，專家研究證實了腦袋過度運轉後的「心累」情況確實存在，腦內因疲倦而分泌的「麩胺酸」逐漸累積，讓人們更可能做出錯誤的決定。專家指出，能解決的唯一方法只有，「好好休息和睡覺。」

巴黎腦科研究所一篇最新研究指出，當人們從事需要動腦的活動時，會導致麩胺酸（Glutamate）的神經傳導物質逐漸增加；麩胺酸必須維持在低水平才有辦法讓大腦正常運作，若是分泌過度或是放在錯誤區域，可能會影響到人們做決定的能力，甚至成為有害物質。

研究作者、大腦和行為研究員佩西利昂（Mathias Pessiglione）表示，過去的腦神經科學家認為，精神疲勞是大腦產生的幻覺，當手上的任務變得無聊或重複時，大腦會鼓勵人們切換任務，但他們的研究發現，大量的腦內有害物質累積，會讓疲勞的影響更深遠，「疲勞確實是一種讓我們停止工作的訊號，目的是為了保持大腦功能的完整性。」

這篇刊登在《當代生物學》的研究招募了40名受試者，將他們分成從事簡單跟困難的腦力任務，在經歷6個半小時、中間僅休息兩次10分鐘的活動後，再要求受試者進行顏色分類、金額計算等練習，接著再觀察腦內的物質分泌。

結果發現，被分配到困難腦力任務的組別，其大腦前額葉皮質累積了更多的麩胺酸，後續也會傾向選擇不需要太多思考的練習題，其瞳孔擴張程度也比另一組還要小，這是疲憊和認知努力（cognitive effort）的跡象。不過，當實驗人員要求兩組受試者針對自己的疲倦程度打分數時，兩者的分數居然差不多。

研究人員表示，這代表著人們不太擅長傾聽自己身體的聲音，「人們開始在工作，甚至是開車的時候出錯，因為他們沒有意識到自己疲勞的程度。」研究者以職業棋手為例，「通常在比賽開始4至5小時後，棋手就容易犯下不應該的錯誤。」

至於該如何解決這個問題，佩西利昂說，方法很簡單，卻也不簡單，沒有任何捷徑可以逆轉辛苦工作一整天可能帶來的有害影響，「我會採用老方法，好好休息和睡覺。」

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