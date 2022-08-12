快訊／本土+21761「新北增4376例最多」　6縣市病例破千

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增2萬1761例本土病例，共計6縣市病例破千，其中以新北市4376例最多，其次依序為台中市2665例、桃園市2429例、台北2355例、高雄市1775例、台南市1517例；另先前公布確診個案中有31例死亡。疫情監測組周志浩表示，本土病例比昨日略少，但與上週差不多，顯示疫情處於平穩狀態。

指揮中心表示，今日新增之21,761例本土病例，為10,017例男性，11,738例女性，6例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,376例)，臺中市(2,665例)，桃園市(2,429例)，臺北市(2,355例)，高雄市(1,775例)，臺南市(1,517例)，彰化縣(991例)，苗栗縣(726例)，新竹縣(652例)，屏東縣(546例)，雲林縣(508例)，宜蘭縣(497例)，新竹市(494例)，花蓮縣(397例)，南投縣(356例)，基隆市(346例)，嘉義縣(320例)，澎湖縣(222例)，嘉義市(214例)，台東縣(207例)，金門縣(160例)，連江縣(8例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,335,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,481,345例排除)，其中4,846,501例確診，分別為22,800例境外移入，4,823,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

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指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲0812新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲0812本土病例分析。（圖／指揮中心提供）