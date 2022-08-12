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律師丟手機！衝派出所員警竟要她打110報案　前員警反而找到了

▲▼律師陳孟秀、前員警石明謹。（圖／翻攝臉書）

▲律師陳孟秀發文透露前員警石明謹幫他找回手機的過程。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

律師陳孟秀在臉書發文透露，上週手機不小心弄丟，利用「尋找iPhone」功能發現地點在中和，到派出所尋求協助，員警卻回應「等客服通知」，甚至建議她打110報案。陳孟秀後來找「前員警」、友人石明謹幫忙，結果馬上就找到手機，讓她不禁感嘆「前員警做得到，為什麼現任員警幫不了我，因為我們不是朋友嗎？」

陳孟秀文中透露，儘管在「尋找iPhone」有明確地址手機在中和，她帶著iPad到派出所求援，但員警說「現在也不適合去找啊，應該等客服通知。」這讓陳孟秀感到困惑，最後員警竟給她答案「妳可以打110報案。」最後陳孟秀在沒有手機的情況下，用派出所的電話撥打110報案，這情況讓她都覺得荒謬。

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陳孟秀表示，回到家後她越想越覺得不對勁，於是用臉書傳訊向友人「前員警」石明謹求助，石明謹立刻建議她到定位地點尋找，並表示要陪同。「我已一整夜沒有睡，沒有手機，什麼事都不能做，心情有點慌，然而，聽到左盃二話不說地要陪我去找，整個人平靜下來。」

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲iPhone有個「尋找iPhone」的功能，可提供遺失用戶尋找。（圖／視覺中國CFP）

陳孟秀表示，當她到定位地點時，就看到時明謹站在前方、手上拿著她的手機「相信我，當時他身上發著聖光」。石明謹原來在抵達地點時已經先繞了一下，發現有其他車輛留有聯絡電話，便找到司機取得陳孟秀手機。

這也讓陳孟秀不禁感嘆「我不太懂，前員警做得到，為什麼現任員警幫不了我，因為我們不是朋友嗎？」、「像左盃（石明謹）這樣聰明又機靈的員警為人民服務，是國家的福氣，我們怎麼能因為不合理的兼職限制，而加諸不合理的懲處在他身上。左盃的違法兼職案，目前已進入憲法訴訟程序，我一定會盡全力捍衛他的權利。」

 

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