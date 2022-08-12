劉邦友8死官邸傳飄白影！　「改建警局鎮煞」毒販離奇抓狂跳樓亡

▲昔日的桃園縣長官邸。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

前桃園縣長官邸26年前發生槍擊案，包括縣長劉邦友在內共8人，皆遭到行刑式槍決，案件慘烈程度不僅引起轟動，也讓昔日縣長住所成為當地知名凶宅。據悉，血案發生後，傳出有人在警衛室旁發現8隻死貓，和遇害人數不謀而合；還有人說官邸深夜不時傳來電話聲，電燈還會忽明忽滅，靈異傳聞不脛而走。

據了解，當年命案發生後，附近居民信誓旦旦地說，他曾在凌晨時分看到官邸內有白影在飄，沿著45度角飄到樹裡就不見了；還有人說，他在劉邦友週年忌日經過官邸，驚見2樓電燈忽明忽滅，裡頭甚至傳出電話聲；不僅如此，更傳出有人在官邸警衛室附近發現8隻死貓，和遭槍殺身亡的8人數字吻合。

▲傳聞有人在警衛室附近發現8具貓屍。

靈異傳言甚囂塵上，後來的縣長也不願搬進官邸，直到前縣長朱立倫上任後，認為警察局可以鎮煞，索性把舊官邸改建成警政大樓，如今已是地上8層、地下3層的氣派辦公大樓，當年躺著8具遺體的警衛室則改建成花圃。此外，當時的警政署長還特別致贈一座高達190公分的木雕關公，希望傳聞就此平息。

不過，警政大樓完工後，還是不時傳出靈異事件，除了有工人疑似中邪，單位人員進駐後，還發生電梯無預警故障，讓在此辦公的公務員人心惶惶；更離奇的是，一名莊姓男子因毒品案等待押送，卻趁著上廁所鬆開手銬，隨後朝窗戶猛衝，從8樓一躍而下，當場傷重不治，讓這棟大樓靈異傳說再添一筆。

▲官邸已改建為警政大樓。

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