米雷颱風今生成！最新路徑曝　午後雷雨游擊「年度大潮防淹水」

▲午後雷雨開炸，部分縣市將出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

位於日本附近海面熱帶性低氣壓今(8/12)凌晨2時成颱，增強輕度颱風，為今年8號颱風「米雷」，對台灣沒有影響。氣象局表示，今午後雷雨範圍廣，中南部地區及其他山區有局部大雨發生機會；桃園以北及嘉義以南逢年度大潮，嚴防海水倒灌及淹水。

氣象局表示，原位於日本南方海面的低氣壓，於今(8/12)日2時發展為輕度颱風，編號第8號(國際命名: MEARI，中文譯名:米雷)，預測朝北北東轉東北往日本一帶移動，對台灣無直接影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本南方海面的熱帶性低氣壓於今日清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷。（圖／翻攝日本氣象廳）

針對今天天氣，氣象局指出，今天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在桃園以北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，在嘉義以南及各山區容易出現短延時強降雨，有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫約33至35度，其中大台北及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，花東甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線也偏強。

▲桃園以北、嘉義以南沿海適逢年度大潮，嚴防海水倒灌、局部淹水。（圖／氣象局提供）

另外，桃園以北及嘉義以南沿海適逢年度大潮，沿海地區須注意海水倒灌、局部淹水等現象。

氣象局指出，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓於今日清晨2時生成為第8號輕度颱風米雷，移動路徑往北北東朝日本方向移動，對台灣天氣並無影響。