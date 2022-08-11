快訊／新竹輪胎行縱火害8死　檢殺人罪起訴：無法教化求處死刑

記者陳凱力／新竹報導

新竹市6月間發生逆子縱火燒死8名同住家人慘案，檢察官偵查終結，認被告陳彥翔縱火燒死8名家人為殺人行為，手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，危害程度已達公民與政治權利國際公約所稱情節最重大之犯罪，其殺人手段令人髮指，人神共憤，罪無可逭，已無教化之可能，為還被害人公道、撫慰被害人家屬失親之痛，以及維護社會秩序及確保民眾生命安全，請求法院判處被告死刑。

▲東大路輪胎行8死縱火犯陳彥翔，被檢察官認定泯滅天良、毫無人性、難以教化求處死刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹地檢署表示，陳彥翔因積欠債務而經濟狀況不佳，經常與同住父母發生口角衝突，今年6月15日晚上9時40分許，陳彥翔又因洗碗等家務事，與雙親發生激烈爭執，陳彥翔竟基於殺害直系血親尊親屬、殺人及放火燒燬現供人使用住宅等犯意，先於晚上9 時55分許，開著妻子的小客車出門買20公升汽油，分裝於4桶5公升裝的保特瓶空桶內。

同日晚上10時5分許，陳彥翔開車回到輪胎行門口的人行道上，又與父親發生激烈爭吵，陳彥翔竟拿出後車廂的4桶汽油開始潑灑輪胎行1樓頂高機工作區、門口機車停放區及地板等處。

陳彥翔的家人受到嚴重驚嚇，期間陳父立刻撥打110報案，而陳彥翔則繼續將汽油潑灑殆盡，隨即以打火機引燃衛生紙，朝向頂高機及機車方向丟擲，立即引燃火勢並發出爆炸聲響。

火勢迅速延燒，燒燬上址之鋼樑及屋內之物品，當時在1樓的陳母及陳妻為搶救二樓的稚兒，立即往回跑上二樓，與臥室內其他6名親人會合，之後二樓的陳母、陳妻、陳妹、陳嫂及陳彥翔3名子女、陳彥翔大哥的稚子，都因濃煙及猛烈火勢未能及時逃出，當場嗆暈後遭烈火燒灼死亡。

8名家人遺體因大火高溫，造成二樓地板、鋼樑燒熔，全數墜落至1樓，而陳彥翔與陳父則因距離門口較近，及時逃生，始倖免於難。

新竹市警察局第二分局東門派出所員警接獲110報案電話及勤務指揮通知，於同日晚上10時11分許，抵達輪胎行處理，因見聞陳彥翔身上散發汽油味且滯留現場、情緒失控，以放火罪準現行犯逮捕，後續送至醫院急救，直到7月13日康復出院。

檢察官表示，本署接獲火災釀成多人死亡之通報後，檢察長張介欽率主任檢察官高如應、鄒茂瑜、檢察官馮品捷，於當晚23時許抵達火場進行專案會議，並就大體相驗、釐清火災發生原因、追究相關刑事責任等展開任務分工，並增派檢察官陳子維與檢察署書記官、法醫等人員，翌（16）日凌晨3時許，完成8具大體之相驗與採集檢體等工作。

檢警持續積極蒐集相關事證，於陳彥翔出院當日完成訊問，同時向新竹地院聲請羈押獲准。

檢察官認，陳彥翔只因家務事與父母發生爭執，為發洩其不滿情緒，購得20公升汽油全部潑灑在1樓，並點燃引起濃煙大火爆炸，完全斷絕2樓家人逃生機會。其欲以縱火行為致使屋內家人於死地的意圖非常明顯，危害公共安全及社會秩序既深且鉅，犯罪手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，罔顧他人之生命、身體、財產之安全，造成8人死亡之嚴重結果，其危害程度，已達公民與政治權利國際公約所稱情節最重大之犯罪。

檢察官考量陳彥翔行兇動機、手段令人髮指，所為人神共憤，罪無可逭，惡性深重難改，已無教化之可能，倘不與社會永久隔離，未量處死刑，顯為輕縱，非但不足以還被害人公道，亦不足以撫慰被害人失親之痛，為維護社會秩序及確保民眾生命安全，請求法院判處被告死刑，以昭炯戒。