鞋材大廠台灣百和為錢翻臉　二代獨子告母妹侵占遺產獲賠3491萬

▲台灣百和工業家族紛爭不斷，第二代鄭智瑜向母親和妹妹提告侵占遺產勝訴。（資料照／記者唐詠絮攝）

記者郭玗潔／彰化報導

台灣百和工業家族紛爭不斷，第二代鄭智瑜曾在公司任職專案副總經理一職，2020年認為公司採購虛報帳目，他以董事身分查帳，卻被大伯鄭森煤和三叔鄭國烟聯手逼離職而向媒體投訴，這次鄭智瑜又提告母親和妹妹侵占遺產，藉管理他的存摺、印章之便，將他戶頭裡3千多萬款項以「贈與」名義，轉入母親戶頭，經法院審理，判決鄭母需賠3075萬5189元、鄭母及鄭妹應連帶賠415萬5573元，合計3491萬762元，全案還可上訴。

台灣百和工業為台灣最大鞋材廠，2019年總營業額超過150億，全球知名的球鞋大品牌都是它的合作廠商，第一代鄭森煤與弟弟鄭國禎、鄭國烟共同成立「三合興」，之後以「百和」為名將公司上市，鄭智瑜則為鄭國禎的獨子。

鄭智瑜曾和他自己母親因購屋彼此嫌隙，還一狀告上法院最後不起訴，今又向母親和妹妹提告侵占，鄭智瑜表示，父親鄭國禎在1999年去世後，遺產由各繼承人依法繼承，因他當時還未成年，所得遺產由母親代管，而他成年後也因曾遭詐騙和基於信任等原因，將存摺和印章等財產資料委任母親保管。

鄭智瑜指控，母親和妹妹2人於2018年7月24日，擅自拿他託管的存摺和印章，將他名下帳戶存款980萬元至母親的帳戶。妹妹又從他國泰世華的外匯帳戶，把美金69萬6526元及澳幣31萬7047元，轉到母親的帳戶。

同月27日，妹妹又未經告知，在「贈與稅申報書」等文件上填寫他的資料，利用他託管的印章在文件上用印，偽稱匯給母親的這些款項都是贈與，再從他國泰世華帳戶匯出415萬5573元來支付贈與稅。

鄭母則向鄭妻、鄭姐聲稱，他因擔心鄭智瑜作為獨子，拿到鄭國禎包含台灣百和股份的大部分遺產，外面的人會向兒子借錢、怕兒子會被騙，若錢由她保管的話「別人就不能拐」，並在全案審理時稱這些錢是贈與。

一審法官認為，鄭男與母親、妹妹間並無贈與契約關係，判決鄭母需賠3075萬5189元、鄭母及鄭妹應連帶賠償作為贈予稅的415萬5573元，據了解，鄭智瑜自願和母親和解，僅拿回約6折賠償金額。