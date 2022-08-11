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破百坪咒術迴戰快閃店！1比1還原動漫場景「伏魔御廚子」免費入場

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

▲「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超人氣動漫作品《咒術迴戰》，首次在台打造破百坪三大視覺空間快閃店，1:1打造還原動畫經典場景，包括虎杖悠仁「執行死刑房間」、兩面宿儺「伏魔御廚子」，還有4米高投影沈浸式感受等，加上近百項台灣限定必收周邊，更有期間限定造型雞蛋糕、冰淇淋等，快閃店自8/12～10/10在松山文創園區，展期內免費入場。

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

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▲1:1 還原動畫經典場景，包括兩面宿儺「伏魔御廚子」。（圖／記者林育綾攝）

此次《咒術迴戰》大型快閃店以「領域展開」為主題，突破過往快閃店限制，獲得香港羚邦正式授權，首次打造「破百坪」三大視覺空間體驗，期望帶給粉絲好逛又好買的體驗，展區也打造許多經典場景，包括1比1打造還原動畫經典場景，虎杖悠仁「執行死刑房間」、兩面宿儺「伏魔御廚子」還原重現，適合粉絲和Cosplay愛好者合影。

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

▲同時也以《咒術迴戰》動畫劇照為主題，運用視覺燈箱設計，呈現經典動畫場面。（圖／記者林育綾攝）

同時也以《咒術迴戰》動畫劇照為主題，運用視覺燈箱設計，呈現經典動畫場面，帶領咒術粉絲一同回顧虎杖成為兩面宿儺「容器」、五條悟與咒靈漏壺領域對決、七海建人對打真人等經典場面，視覺呈現氣勢十足 ，讓粉絲回味第一季原汁原味的精彩片段。

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼還有期間限定《咒術迴戰》角色icon造型雞蛋糕、造型霜淇淋。（圖／記者林育綾攝、主辦提供）

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／主辦提供）

快閃店也特別邀請台灣潮流設計品牌「UNDERPEACE」操刀，推出一系列咒術迴戰限定服飾，包括虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟⋯等超人氣角色，推出9款的獨家販售限定劇照T恤。除了角色打鬥劇照搭配刺繡名字外，背後更印有角色經典名言、加上角色icon；還有近百項台灣限定必收周邊。

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼周邊方面，推出9款的獨家販售限定劇照T恤，還有近百項台灣限定必收周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「咒術迴戰快閃店-領域展開」松菸開跑，1:1打造還原動畫經典場景。（圖／記者林育綾攝）

在快閃店活動期間，也與輕食合作推出限定《咒術迴戰》「造型霜淇淋」、「角色icon造型雞蛋糕」，帶給粉絲全方位體驗。「咒術迴戰快閃店-領域展開」自8/12～10/10在松山文創園區南向製菸工廠展出，期間可免費入場參觀。

咒術迴戰快閃店-領域展開
日期│2022年8月12日至2022年10月10日
地點│松山文創園區-南向製菸工廠
時間│週一至週五11:00-18:00、週六日及例假日11:00-19:00

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咒術迴戰松山文創園區

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