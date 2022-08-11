邱政洵：日增病例降到1萬例以下前　邊境不宜再放寬

▲林口長庚醫院副院長邱政洵說明疫情。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

全球BA.5疫情竄升，中央流行疫情指揮中心昨宣布8/15起所有旅客來台均免持2日內PCR報告，被問及是否擔心BA.5個案大增？林口長庚副院長、感染科專家邱政洵表示，因為旅客入境後仍須做唾液篩檢、以及3+4隔離檢疫政策，病例不會大幅增加，但建議Rt值降到1以下、意即每日新增病例數低於1萬例前，邊境不宜再放寬。

指揮中心先前已開放本國人、持有居留證的外籍人士入境免持2日內PCR陰性報告，昨日再宣布新增無居留證外籍人士，相當於對於外籍旅客全面鬆綁。不過，指揮中心仍提到，境外篩檢陽性者，應維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傳播。

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指揮官王必勝強調，無居留證的外籍旅客佔所有入境人數約10%，此次取消是因為外國人在國外做PCR不方便，另外48小時規定涉及到轉機，在取得報告上恐造成困擾，因此一併開放。

▲指揮中心宣布所有旅客免搭機前2日內PCR報告。（圖／指揮中心提供）

邱政洵今（11）日出席長庚醫院微菌叢移植記者會，會後被問及疫情趨勢時表示，目前台灣疫情進入「比較久」的平原期，病例再生數（Rt）值也接近具傳播力的1，最近一次監測到的數值是0.97，因為受到BA.4、BA.5個案來台影響，加上65歲以上長者疫苗接種率未普及，以致病例數不減反增，呼籲還沒打疫苗的長者與幼童盡快接種，及早獲得保護力。

因應BA.5侵台，指揮中心昨日也列出幾項防疫措施，包括打疫苗、戴口罩、洗手和確診後隔離等措施。另外，保護高齡族群、幼兒或是有重大潛在疾病病人也是重點防疫項目，尤其脆弱族群又沒有打疫苗時，更應適當保護。

▲防下一波BA.5來襲，指揮中心呼籲落實防疫4重點。（圖／指揮中心提供）