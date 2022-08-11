民進黨、台大2選1？　他批蔡英文「對幹」台大：這是什麼神妙決斷

▲總統蔡英文、民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前雖因碩論抄襲遭台大註銷其學位，民進黨主席、總統蔡英文昨仍表示「相信同志」，籲黨公職「支持智堅捍衛自己的清白」。對此，民進黨前立委林濁水質疑，蔡英文真的決定與台大對立，非要民眾在民進黨和台大之中二選一不可嗎，「這是什麼樣的神妙戰略決斷？」

針對台大學倫會之判決，蔡英文10日於中執會表示，許多人都認為林智堅所提出的證據沒有被採納，「我們也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。」

「所以，我們支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。」蔡英文強調，民進黨一起要大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相；對外，民進黨團結自信、面對挑戰；對內，她也要請全體黨公職團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白。

不過，民進黨內部也出現不同聲音，林濁水11日在臉書上發文批評，自己也曾質疑過管中閔、蘇宏達，但是仍然要請問蔡英文，真的決定與台大對立，非要民眾在民進黨和台大之中二選一不可嗎，「這是什麼樣的神妙戰略決斷？」

除了林濁水，台北市議員王世堅也在節目《年代向錢看》中表示，台灣大學是全體台灣人共同的驕傲，擁有崇高的學術地位，不應該挑戰社會的智慧，社會也已經做出判斷。民進黨在論文案上一開始真的是無妄之災，因為黨內有如此多人才，難免一兩位有所疏忽，導致這樣的結果，「我覺得不要再拖延，因為越拖情況只會越壞」。