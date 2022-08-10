英系立委開嗆「跟台大對幹對選情不利」　林錫耀仍否認「換堅」

▲民進黨秘書長林錫耀回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲遭台大撤銷碩士學位，身兼民進黨主席的總統蔡英文下令全黨「相信自己的同志」，但傳出有英系立委不滿，民進黨團群組痛陳「跟台大對著幹對民進黨選情不利」等語。對此，民進黨秘書長林錫耀今（10日）受訪說，「換堅」根本不是個問題，要向面對中國軍演一樣冷靜面對在野黨圍攻，盼林智堅勝選。

林錫耀今天在提名記者會後受訪說，昨天台大突然開記者會陣容蠻大的，他自己也是台大畢業，大家都認同台大學術龍頭的地位，以及在學術方面的權威，不過，對於台大學倫會的決定「我們真的對林智堅感到非常遺憾委屈」，因此，蔡英文在中執會也表達全力支持林智堅捍衛個人清白。

林錫耀直言，大家可能會有疑問，有沒有更換候選人的問題，「原本這根本不是問題」；民進黨從黨外時代到現在，每次選戰也不是一路順風，這次面對的圍攻，民進黨要向面對中國軍演一樣，非常冷靜沈著應對在野黨的圍攻，「也許一時波折會影響我們的心情，我們相信智堅，也相信民眾最後會做理性的判斷」。他表示，民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的衷心，希望他可以在桃園市長鄭文燦之後，成為非常優秀、五星級的市長。

至於媒體關注，論文事件是否會有外溢效應？林錫耀僅說，選舉起伏其實非常常見，也不必為一時起伏來受到太大的影響，這次選舉因為被疫情困住，大家的起步都比較慢，其實選舉真的還沒有熱，太快論斷對這次選情影響會如何，應該等後面整個選舉氣氛濃厚後，會比較清楚。

另有媒體追問，根據民進黨內規，除非是經過初選產生的候選人，撤換才需要全代會決定，但林智堅是獲得徵召提名，要「換堅」只要中執會做決定就可以了？林錫耀說，「我們沒有考慮這個問題，我無法馬上確認對法規的了解對不對」；但對於媒體再追問是否希望黨內不要再「砲口對內」，林說，主席談話大家可以仔細再看一遍，主席講過他就不用再重述了。