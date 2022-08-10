南投旭光空手道隊2選手　榮獲2022年總統教育獎

文／林佳予 圖／慈濟基金會提供

2022年總統教育獎於上週（8月5日）頒獎，南投縣立旭光高級中學有2位同學獲得殊榮，分別為高中部田奕聖同學、國中部張佑銘同學。他們均為旭光高中空手道隊，住在埔里，兩人都表達對家人與師長的感恩，並且把握機會回饋社會，例如在發放活動協助物資、幫長者把物資搬回家，也會到育幼院陪伴院童、教授空手道技巧，他們都立定志向，會持續努力朝未來方向前進。

旭光高中前身為南投縣立旭光國民中學，在921震災後校舍全毀，由慈濟列為希望工程重建後，由於辦學績優，奉核成立為旭光中學，是南投縣第一所完全中學。而體育班空手道教練黃泰吉在921地震後培訓許多空手道國手，在教練團隊指導之下，選手參加全國盃、亞洲盃、世界盃…等均有優異表現，獲獎無數。旭光高中也是總統教育獎的搖籃，空手道選手已累計19位獲獎。8月10日慈濟志工前往空手道館為選手們加油致意，感恩教練團隊為台灣培育人才。



旭光高中田奕聖同學是來自花蓮的阿美族青年，從小住在埔里由嬸婆照顧長大，國二時加入旭光空手道隊，當選國手後，曾獲亞洲青少年空手道錦標賽團體型銅牌獎，及109年全中運空手道金牌。田奕聖同學表示，他要感謝家人和學校教練師長的陪伴和鼓勵，目前已錄取國立台灣體育大學的他，未來將會繼續練習空手道，朝著亞運等國際型比賽而努力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣立旭光高級中學共有2位同學獲得2022年總統教育獎，分別為高中部田奕聖同學（左二）、國中部張佑銘(右二），8月5日由黃泰吉教練（右一）、南投縣空手道協會主委許阿甘（左一）陪伴北上到圓山大飯店領獎。（圖／慈濟基金會提供）

張佑銘同學曾獲全中運空手道國男組第四量級金牌，國手選拔賽以第一名當選國手，下定決心繼續努力鍛鍊自己，提升更多技巧，張佑銘要為所有關心他的人爭取更高的榮譽，也特別感謝家人的支持和學校的教導，未來會更努力。

張佑銘說：從小到大我跟阿嬤相依為命、記憶中4歲時就跟在阿嬤身邊一起賣菜，阿嬤經營攤商之餘也兼了好幾份工作，必須半夜三點起床到廟宇清潔打掃、清晨五點開門做生意，直到傍晚五點再到診所幫忙打掃，一整天下來都沒有喘息的機會，辛苦的工作只為了我的溫飽。阿嬤說貧窮不可恥，努力耕耘賺到的錢才是甜美的，阿嬤教育我秉持樂觀積極的態度，不被貧窮打敗，勇敢面對貧窮的考驗。

▲南投旭光高中黃泰吉教練（左）與張佑銘同學（右）示範練習。（圖／慈濟基金會提供）

張佑銘國二時，阿嬤中風住院，急需復健治療，當時因為生活經濟壓力大，張佑銘曾一度要轉校放棄空手道以便就近照顧阿嬤，但因為阿嬤不希望張佑銘放棄熱愛的空手道，加上教練的鼓勵，張佑銘後來在全國中等學校運動會比賽獲得國男組第四量級金牌，當下張佑銘致電給阿嬤分享喜悅，阿嬤也答應勇敢的復健，一定要親自到場上幫他加油。

張佑銘感恩一路上幫助過他的人，也把握機會付出。假日會回家協助阿嬤復健，也曾跟著學長姊到宮廟協助發放物資，幫長者把物資搬回家，或是到育幼院教授院童空手道技巧、陪他們玩遊戲。張佑銘表示，在協助別人的過程中，我比別人幸運，因為我還有一個愛我的阿嬤，給了我溫暖的家。

張佑銘進入了旭光高中空手道隊，覺得生命的出口是掌握在自己手中，要勇於接受新的嘗試，挑戰自我底線的勇氣。平日同學隊友之間的互相砥礪激起了奮發的力量，在這個團隊讓他燃起夢想挑戰不一樣的自己。

一路陪伴張佑銘家的慈濟志工得知他獲獎，與有榮焉。8月10日前往空手道館為選手們加油致意。

▲慈濟志工8月10日前往旭光高中空手道館給予選手鼓勵。（圖／慈濟基金會提供）