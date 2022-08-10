　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投旭光空手道隊2選手　榮獲2022年總統教育獎

▲▼南投縣立旭光高級中學共有2位同學獲得2022年總統教育獎，分別為高中部田奕聖同學(左二)、國中部張佑銘(右二)，8月5日由黃泰吉教練(右一)、南投縣空手道協會主委許阿甘(左一)陪伴北上到圓山大飯店領獎。（圖／慈濟基金會提供）

文／林佳予    圖／慈濟基金會提供

2022年總統教育獎於上週（8月5日）頒獎，南投縣立旭光高級中學有2位同學獲得殊榮，分別為高中部田奕聖同學、國中部張佑銘同學。他們均為旭光高中空手道隊，住在埔里，兩人都表達對家人與師長的感恩，並且把握機會回饋社會，例如在發放活動協助物資、幫長者把物資搬回家，也會到育幼院陪伴院童、教授空手道技巧，他們都立定志向，會持續努力朝未來方向前進。

旭光高中前身為南投縣立旭光國民中學，在921震災後校舍全毀，由慈濟列為希望工程重建後，由於辦學績優，奉核成立為旭光中學，是南投縣第一所完全中學。而體育班空手道教練黃泰吉在921地震後培訓許多空手道國手，在教練團隊指導之下，選手參加全國盃、亞洲盃、世界盃…等均有優異表現，獲獎無數。旭光高中也是總統教育獎的搖籃，空手道選手已累計19位獲獎。8月10日慈濟志工前往空手道館為選手們加油致意，感恩教練團隊為台灣培育人才。

旭光高中田奕聖同學是來自花蓮的阿美族青年，從小住在埔里由嬸婆照顧長大，國二時加入旭光空手道隊，當選國手後，曾獲亞洲青少年空手道錦標賽團體型銅牌獎，及109年全中運空手道金牌。田奕聖同學表示，他要感謝家人和學校教練師長的陪伴和鼓勵，目前已錄取國立台灣體育大學的他，未來將會繼續練習空手道，朝著亞運等國際型比賽而努力。

▲▼南投縣立旭光高級中學共有2位同學獲得2022年總統教育獎，分別為高中部田奕聖同學(左二)、國中部張佑銘(右二)，8月5日由黃泰吉教練(右一)、南投縣空手道協會主委許阿甘(左一)陪伴北上到圓山大飯店領獎。（圖／慈濟基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣立旭光高級中學共有2位同學獲得2022年總統教育獎，分別為高中部田奕聖同學（左二）、國中部張佑銘(右二），8月5日由黃泰吉教練（右一）、南投縣空手道協會主委許阿甘（左一）陪伴北上到圓山大飯店領獎。（圖／慈濟基金會提供）

張佑銘同學曾獲全中運空手道國男組第四量級金牌，國手選拔賽以第一名當選國手，下定決心繼續努力鍛鍊自己，提升更多技巧，張佑銘要為所有關心他的人爭取更高的榮譽，也特別感謝家人的支持和學校的教導，未來會更努力。

張佑銘說：從小到大我跟阿嬤相依為命、記憶中4歲時就跟在阿嬤身邊一起賣菜，阿嬤經營攤商之餘也兼了好幾份工作，必須半夜三點起床到廟宇清潔打掃、清晨五點開門做生意，直到傍晚五點再到診所幫忙打掃，一整天下來都沒有喘息的機會，辛苦的工作只為了我的溫飽。阿嬤說貧窮不可恥，努力耕耘賺到的錢才是甜美的，阿嬤教育我秉持樂觀積極的態度，不被貧窮打敗，勇敢面對貧窮的考驗。

▲▼南投旭光高中黃泰吉教練(左)與張佑銘同學(右)示範練習。（圖／慈濟基金會提供）

▲南投旭光高中黃泰吉教練（左）與張佑銘同學（右）示範練習。（圖／慈濟基金會提供）

張佑銘國二時，阿嬤中風住院，急需復健治療，當時因為生活經濟壓力大，張佑銘曾一度要轉校放棄空手道以便就近照顧阿嬤，但因為阿嬤不希望張佑銘放棄熱愛的空手道，加上教練的鼓勵，張佑銘後來在全國中等學校運動會比賽獲得國男組第四量級金牌，當下張佑銘致電給阿嬤分享喜悅，阿嬤也答應勇敢的復健，一定要親自到場上幫他加油。

張佑銘感恩一路上幫助過他的人，也把握機會付出。假日會回家協助阿嬤復健，也曾跟著學長姊到宮廟協助發放物資，幫長者把物資搬回家，或是到育幼院教授院童空手道技巧、陪他們玩遊戲。張佑銘表示，在協助別人的過程中，我比別人幸運，因為我還有一個愛我的阿嬤，給了我溫暖的家。

張佑銘進入了旭光高中空手道隊，覺得生命的出口是掌握在自己手中，要勇於接受新的嘗試，挑戰自我底線的勇氣。平日同學隊友之間的互相砥礪激起了奮發的力量，在這個團隊讓他燃起夢想挑戰不一樣的自己。

一路陪伴張佑銘家的慈濟志工得知他獲獎，與有榮焉。8月10日前往空手道館為選手們加油致意。

▲▼慈濟志工8月10日前往旭光高中空手道館給予選手鼓勵。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工8月10日前往旭光高中空手道館給予選手鼓勵。（圖／慈濟基金會提供）

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
Google搜尋「這2字」！　電腦畫面秒被淹沒
股票成廢紙！財報灌水13億　董事還炒股海撈1.1億
王世堅嘆論文案不能談太深　「有人想發動黨紀開除我」
快訊／蔡英文定調相信同志：林智堅沒抄襲　支持捍衛清白
BA.5最快月中爆發！　指揮中心祭「4措施」
囂張爆乳妹慘了！3度無照酒駕撞死交管工　最重判無期徒刑
快訊／30多歲男確診　就醫到死亡僅3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆+387！專責病房空床率67.1%　林右昌籲落實個人防疫措施

幼兒BNT最快到貨時間曝！打完3劑會拖到年底　王必勝：先打莫德納

「抄襲」聽起來刺耳！PTT列一排替換詞　2字被推爆：名詞動詞通用

新北幼兒「第2劑莫德納」明開放預約！「2大商場」設接種站提供專診

為音樂棄醫學！滿級分建中哥獨闖歐洲　「1原因」進維也納音樂學院

第4輪快篩實名制下週開賣　王必勝：先準備以免到時要排隊

南投旭光空手道隊2選手　榮獲2022年總統教育獎

BA.5最快月中爆疫情！指揮中心祭「4措施」：快打疫苗、備快篩

學界痛心抄襲連署提「林智堅條款」　民代參選人要公開論文全文

解台鐵中秋停駛危機！交長遞橄欖枝　明年提早擴大加薪「會支持」

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

基隆+387！專責病房空床率67.1%　林右昌籲落實個人防疫措施

幼兒BNT最快到貨時間曝！打完3劑會拖到年底　王必勝：先打莫德納

「抄襲」聽起來刺耳！PTT列一排替換詞　2字被推爆：名詞動詞通用

新北幼兒「第2劑莫德納」明開放預約！「2大商場」設接種站提供專診

為音樂棄醫學！滿級分建中哥獨闖歐洲　「1原因」進維也納音樂學院

第4輪快篩實名制下週開賣　王必勝：先準備以免到時要排隊

南投旭光空手道隊2選手　榮獲2022年總統教育獎

BA.5最快月中爆疫情！指揮中心祭「4措施」：快打疫苗、備快篩

學界痛心抄襲連署提「林智堅條款」　民代參選人要公開論文全文

解台鐵中秋停駛危機！交長遞橄欖枝　明年提早擴大加薪「會支持」

蔡英文定調力挺林智堅！　趙少康轟「全黨槓上台大」：硬拗到底

基隆+387！專責病房空床率67.1%　林右昌籲落實個人防疫措施

嘉義「阿娥豆花」火場重生！改外賣「買一送一」　百杯感謝消防

陸再發表「對台政策白皮書」談話　中台辦：要站在歷史對的一邊

基隆長庚攜手市府守護學童健康　林右昌：讓孩子感受社會溫暖

目標日本第一！生涯118轟超越朗神　大谷翔平：還想打更多

遭酸民嗆家暴、踩珊瑚　高爾宣火大開告了：有些王八蛋就是欠告！

撞擊畫面曝！轎車違停買飲料　女騎士「0減速猛追撞」受傷送醫

雲林驚見超奇葩槽化線！2大無腦錯誤藏危機　今刨除挨批白花錢

只有1天！暢玩樂園「真的只要10元」　還能免費搭旋轉木馬

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

師傅扛冷氣爬上2樓　身體詭異歪斜下秒悲劇

雙寶媽「想生女兒不能高潮嗎」　名醫神回2句

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

林智堅抄襲很嚴重？網曝1原因最氣：很失敗

可不可2茶飲腸桿菌超標　新北開罰3萬

曾被勸外派海外　她2年後驚：險被拐到柬埔寨

台男超浪漫5招拐走櫻花妹　她羞讚：技術很好

熱帶低壓生成！估明增強成颱

中共軍演！志願役夫禁休　她一席話讓名醫沉默

今水氣最多！降雨熱區曝　木蘭颱風走這路徑

更多熱門

相關新聞

2022總統教育獎最年輕得主在菊島

2022總統教育獎最年輕得主在菊島

2022年總統教育獎上週於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，最年輕得主是澎湖縣中興國小四年級黃宜萱同學，雖然從小生活條件有限，家裡最拮据的時候，不僅白飯果腹，甚至存摺的數字是個位數。但扶養她長大的母親與兩位姊姊給予滿滿的愛與正向引導，黃宜萱不會覺得自己身處逆境，反而會利用機會回饋社會。

快訊／南投兇殺！移工仲介滿身傷陳屍住家

快訊／南投兇殺！移工仲介滿身傷陳屍住家

竊彰檢新大樓電纜線　確診男交保後繼續偷

竊彰檢新大樓電纜線　確診男交保後繼續偷

南投透天厝火警！誤傳消防員遭電擊

南投透天厝火警！誤傳消防員遭電擊

要警幫載嬰兒推車遭拒　男飆五字經慘了

要警幫載嬰兒推車遭拒　男飆五字經慘了

關鍵字：

總統教育獎南投旭光高中空手道

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面