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全台首例！自體幹細胞治療創造奇蹟　26歲男癱瘓6年能站立行走

▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

簡先生（左五）是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

拿著助行器，緩緩一步步往前走，他是花蓮慈濟醫院與尖端醫合作自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫的第一例簡先生，也是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友。

今年26歲的簡先生其實在八個月以前，還是位下半身沒有知覺的脊髓損傷病友，在2021年11月完成自體骨髓間質幹細胞回輸手術及積極復健後，原本無知覺的下半身，已慢慢找回感覺，簡先生在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。

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▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，簡先生不僅逆轉了自己的人生，也翻轉了他的家庭及生命歷程。

來到現場見證這分感動故事的有花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣衛生局局長朱家祥、花蓮社會處處長陳加富、傅崐萁立委辦公室主任蔡瑞璋、花蓮慈院林欣榮院長、尖端生醫董事長蘇文龍、國際醫療與細胞治療中心主任李啟誠、神經醫學科學中心主任邱琮朗、神經外科部主任蔡昇宗等。

花蓮縣長徐榛蔚表示，看簡先生從躺到坐，到站到能靠助行器走，除了醫療的團隊的細心診療外，並與生醫科技合作，不僅逆轉了簡先生的人生，也翻轉了他的家庭及生命歷程，團隊都非常努力；花蓮慈院擁有許多的專業醫療及稀有的診療等，是為很多病人帶來一線希望的地方，「人們說，黑暗中的明燈，大海中的慈航，我想慈濟就是代表明燈，代表一個慈航，一個希望！」。

▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長說，醫學中心就是要不斷的創新，來幫助這些苦難的難症、絕症的病患。

「醫學中心就是要不斷的創新，來幫助這些苦難的難症、絕症的病患。」花蓮慈院林欣榮院長說，再生醫學的希望在花蓮慈院，也感恩花蓮縣政府、尖端醫與同仁一起努力讓病人能獲得精準的治療，不論是再生醫療、失智症、巴金森、癌症，或是脊髓損傷等病友，都能在花蓮找到重生的希望。

尖端醫為全國首家骨髓間質幹細胞製備場所，董事長蘇文龍談到特管辦法，在幹細胞儲存銀行中，核准項目、核准件數及合作醫院都領先同業，在細胞培養技術與管控能力是有目共睹，且再生醫療應用範圍十分廣泛，脊髓損傷只是其中的一環，「間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可以說是一項劃時代的醫療技術。

▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，很開心已是陳舊性脊髓損傷的簡先生能站能走。

「人生成為了『輪』生」，六年前的一場車禍，造成簡先生的胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓，沒有知覺，也不會痛，上廁所得自行導尿。去年11月從南投盤山過嶺來到花蓮慈院接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，術後十天，下半身還是無法使力，也無知覺，但之後在簡先生一週六天、每天四小時的積極復健，與簡媽媽巧手DIY復健器材及細心陪伴下，傳來了讓振奮人心的好消息。

「發現他有想上廁所的感覺，而且他可以控制自己什麼時候上廁所。」復健路上，一路陪伴的簡媽媽開心分享，手術很成功，不只兒子的排泄系統有改善，他還可以坐在輪椅上，單腳踢地讓輪椅往前進，不是只有一腳能做到，而是雙腳都可以！從六年前受傷到現在，他能找回一點感覺，真的很高興，也很感恩醫療團隊的治療與協助，每個人都很用心來幫助他，他自己也很努力，希望他可以加加油，再撐一下，「我們就可以站起來走了！」

「在輔具與媽媽的幫忙下，每天目標站半小時。」簡先生說，以前也有用助行器及輔具來做站立及走路的練習，但是那時是靠著張力站起，再用腰部的力量及髖骨將自己的腿往前甩，讓自己看起來像是在走路；但術後，不僅能感覺到腿，還能控制腿往前後左右動，現在不需依靠張力站起，在輔具及母親的協助下，就可以站立，並能控制腿部一步一步往前走。

▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

尖端醫董事長蘇文龍表示，間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可以說是一項劃時代的醫療技術。

「感覺到雙下肢的肌肉比較有力一點。」簡先生也分享，母親DIY復健器材，其中有一個是腿部的推蹬訓練，一開始找不到發力的感覺，現在可以靠自己的大腿力量去推動，而推蹬的阻力也從一條彈力繩現在已經進步到三條彈力繩，很感謝媽媽幫忙用心安排復健菜單，讓他能夠進步到站起來！也謝謝醫療團隊的時時追蹤，以及醫師的叮嚀，這趟治療遇到了很多貴人，之後最想做的事情就是希望能與太太開一家店。

「雖然是簡先生的一個小小進步，卻是幹細胞治療一個很大的進步，真的非常為他高興！」花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗表示，很感謝尖端醫這一路無間的合作，以及團隊共同的努力，才會有這成果，很開心已是陳舊性脊髓損傷的簡先生今天能站能走，但其他不能動的部分，得靠中醫、復健等團隊，甚至神經外科部蔡昇宗主任的治療脊髓損傷的方法，來延續脊髓損傷的幹細胞治療，相信簡先生在復原上還能更進步。

▲▼簡先生是台灣第一位脊髓損傷超過五年，經細胞治療後還能重新站起的病友，在8月9日分享他的「輪生逆轉勝」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

簡先生分享，以輔具能站立外，還能控制腿部一步一步往前走。

根據中華民國脊髓損傷者聯合會統計，台灣脊髓損傷人數近三萬人，平均年齡約27歲，而使用輪椅的病友達92%。邱琮朗主任表示，脊髓損傷若是進展到慢性期(六個月之後)，傳統治療方式就只剩復健，但是單靠復健得到的進展是非常有限，這也是花蓮慈院積極發展再生醫學，與尖端醫合作通過衛福部的脊髓損傷細胞治療，就是為了提供病人復原的一線契機。

自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫收案標準，包含脊髓損傷診斷後六個月，且神經學檢查顯示至少持續一個月無進展的穩定結果、神經損傷水平爲第七頸椎至第二腰椎之間、ASIA神經學分級爲A級（下肢全癱及肛門無感覺）等。

花蓮慈院攜手尖端醫「自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫」，是全國「首家」通過衛福部核准，應用在臨床神經損傷療法，可助病友逆轉困在輪椅上的人生。尖端醫擁有細胞儲存、免疫細胞治療及研發實力，將結合卓越的細胞培養技術與品管，加上花蓮慈院再生醫學與幹細胞治療的領先研究，期待能突破現行醫療上的侷限，為病人找到新的契機。
 

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