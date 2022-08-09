台南16歲少年「一個原因」赴柬埔寨！騙媽辦護照　遭人蛇賣到緬甸

▲16歲李姓少年遭拘禁，逃脫後借手機向刑事局駐泰聯絡官求救，詳見文末。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名16歲李姓少年今年4月撞壞朋友機車，付不出數千元修車費，被介紹前往柬埔寨打工，怎料竟落入人蛇集團陷阱，遭毆打電擊，甚至轉賣到緬甸。途中經過泰國，少年趁隙向我駐泰代表處求助，最後在刑事局駐泰聯絡官協助下獲釋，在本月5日返國。目前警方已著手追查幕後人蛇集團。

據了解，李姓少年國中輟學，家境不佳，參加陣頭後結識一名中年男子，日前跟對方借騎機車外出，卻被索討數千元修車費。李姓少年懷疑被詐，又苦無證據，經對方介紹到柬埔寨工作，以為幾天就能還錢，因此向母親謊稱要去澎湖打工，讓她一起臨櫃陪辦護照。

今年4月29日，李姓少年被一名不知名女子載到桃園機場，並搭機飛往柬埔寨，結果一落地就被沒收護照，逼他從事網路交友投資詐騙。少年本以為工作幾天就能回家，怎料時間愈拉愈長，只要試圖求救或業績不佳，就會被毆打、電擊，導致頭部撕裂傷，還被轉賣到另一處機房。

上個月，人蛇集團決定將李姓少年賣往緬甸，深夜從柬埔寨開車出發，途中偷渡經過泰國，停車在路邊休息。李姓少年見集團成員抽菸不注意，趁隙逃脫，跑到有中文招牌的商店求救借電話，成功聯繫上駐泰代表處及母親。

李母得知消息，立即聯繫在泰友人先行協助，安排少年住宿，並給予手機和零錢。我刑事局駐泰聯絡官獲報後，也啟動國人急難救助程序，完成泰國司法程序，解決李姓少年違法偷渡問題，並安排返國。8月5日，少年成功返回台灣，結束長達3個月的驚魂。

台南警方協助安置、製作筆錄後，正在擴大追查幕後人蛇集團。

▼李姓少年聯繫刑事局駐泰聯絡官。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

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