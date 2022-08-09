　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南16歲少年「一個原因」赴柬埔寨！騙媽辦護照　遭人蛇賣到緬甸

▲遭拘禁少年與駐泰警察聯絡官的求救對話。（圖／記者張君豪翻攝）

▲16歲李姓少年遭拘禁，逃脫後借手機向刑事局駐泰聯絡官求救，詳見文末。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名16歲李姓少年今年4月撞壞朋友機車，付不出數千元修車費，被介紹前往柬埔寨打工，怎料竟落入人蛇集團陷阱，遭毆打電擊，甚至轉賣到緬甸。途中經過泰國，少年趁隙向我駐泰代表處求助，最後在刑事局駐泰聯絡官協助下獲釋，在本月5日返國。目前警方已著手追查幕後人蛇集團。

據了解，李姓少年國中輟學，家境不佳，參加陣頭後結識一名中年男子，日前跟對方借騎機車外出，卻被索討數千元修車費。李姓少年懷疑被詐，又苦無證據，經對方介紹到柬埔寨工作，以為幾天就能還錢，因此向母親謊稱要去澎湖打工，讓她一起臨櫃陪辦護照。

今年4月29日，李姓少年被一名不知名女子載到桃園機場，並搭機飛往柬埔寨，結果一落地就被沒收護照，逼他從事網路交友投資詐騙。少年本以為工作幾天就能回家，怎料時間愈拉愈長，只要試圖求救或業績不佳，就會被毆打、電擊，導致頭部撕裂傷，還被轉賣到另一處機房。

上個月，人蛇集團決定將李姓少年賣往緬甸，深夜從柬埔寨開車出發，途中偷渡經過泰國，停車在路邊休息。李姓少年見集團成員抽菸不注意，趁隙逃脫，跑到有中文招牌的商店求救借電話，成功聯繫上駐泰代表處及母親。

李母得知消息，立即聯繫在泰友人先行協助，安排少年住宿，並給予手機和零錢。我刑事局駐泰聯絡官獲報後，也啟動國人急難救助程序，完成泰國司法程序，解決李姓少年違法偷渡問題，並安排返國。8月5日，少年成功返回台灣，結束長達3個月的驚魂。

台南警方協助安置、製作筆錄後，正在擴大追查幕後人蛇集團。

▼李姓少年聯繫刑事局駐泰聯絡官。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲▼台南16歲少年赴柬埔寨！慘遭人蛇電擊打破頭　後悔騙媽辦護照。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台南16歲少年赴柬埔寨！慘遭人蛇電擊打破頭　後悔騙媽辦護照。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台南16歲少年赴柬埔寨！慘遭人蛇電擊打破頭　後悔騙媽辦護照。（圖／記者張君豪翻攝）

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
台南16歲少年赴柬埔寨！慘遭人蛇電擊打破頭　後悔騙媽辦護照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南16歲少年「一個原因」赴柬埔寨！騙媽辦護照　遭人蛇賣到緬甸

16歲少年暑假太無聊…偷騎爸爸機車出門！　撞死路人後悔害全家

房仲業者投放「黑心」廣告　高等法院裁決移除

竹聯幫騙82台人赴柬當豬仔！警調多路攔截救3人　6人蛇收押禁見

台南善化侄殺死伯母喊：她是「複製人」　初判精神異常強制就醫

淫教授噁問女學生「可以進去嗎」　她偷擦精液反擊獲賠百萬

獨／高雄警開8槍抓犯人　工程師近距離目擊嚇壞：不小心進搖滾區

台東自小客逆衝猛撞砂石車...零件噴飛20公尺　2人受傷無大礙

飛柬增至每周8班！航空業抗議警機場舉牌　政府說法挨轟

杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號...掌鏡者嗆：挺能忍的啊

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

7行字幾乎一樣相似度40%　台大認定抄襲撤林智堅學位

偏心汪見媽撇頭0反應　看到爸出現興奮跳高高

大叔火鍋店吃霸王餐　騙去車上拿錢卻秒開溜

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

台南16歲少年「一個原因」赴柬埔寨！騙媽辦護照　遭人蛇賣到緬甸

16歲少年暑假太無聊…偷騎爸爸機車出門！　撞死路人後悔害全家

房仲業者投放「黑心」廣告　高等法院裁決移除

竹聯幫騙82台人赴柬當豬仔！警調多路攔截救3人　6人蛇收押禁見

台南善化侄殺死伯母喊：她是「複製人」　初判精神異常強制就醫

淫教授噁問女學生「可以進去嗎」　她偷擦精液反擊獲賠百萬

獨／高雄警開8槍抓犯人　工程師近距離目擊嚇壞：不小心進搖滾區

台東自小客逆衝猛撞砂石車...零件噴飛20公尺　2人受傷無大礙

飛柬增至每周8班！航空業抗議警機場舉牌　政府說法挨轟

杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號...掌鏡者嗆：挺能忍的啊

江辰晏領獅子軍挑戰3連勝　鋼龍今年沒輸過統一

俄軍克里米亞「空軍基地」附近傳出巨大爆炸聲　蕈狀濃煙竄天

SBL柏力力隊史首名洋將　前夢想家刺青悍將布依德加盟

政大主控游艾喆確診　新外籍生首秀亮眼仍抗日吞敗

培養下一個李智凱　體操潛優計畫前進宜蘭

包文婧昔稱「怕孫怡愛上我老公」　直播遭洗版質問淚崩：沒有惡意

每日20分鐘遠離孩子　自然教養讓兒女更快成熟

善用你對工作的厭惡感　摸索出熱愛的事物

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

相關新聞

柬埔寨台人怎救？政府說法挨轟講幹話

柬埔寨台人怎救？政府說法挨轟講幹話

柬埔寨緬甸人蛇集團與台灣黑幫勾結賣「台灣豬仔」案情如雪球般越滾越大，我國駐泰代表處與移民署、刑事局駐泰聯絡官攜手救出第一位遭囚禁在柬埔寨西港逾４個月的台南少年，該名少年接受警方調查，表示中輟後誤信當地宮廟陣頭朋友介紹，以為可到柬埔寨西港賭場工作貼補家用，未料卻因此遭囚禁在西港遭威脅加入詐騙集團。

杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號

杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號

「朋友騙朋友」最可怕！全球反詐騙組織：別去5國家

「朋友騙朋友」最可怕！全球反詐騙組織：別去5國家

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

杜拜打工廣告「半年破百萬」！最新詐騙關鍵字曝

杜拜打工廣告「半年破百萬」！最新詐騙關鍵字曝

關鍵字：

柬埔寨詐騙豬仔人蛇集團

讀者迴響

最夯影音

更多
相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」
爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面