駐紐約辦事處長：台灣在北京恫嚇下堅定捍衛主權

▲中國近日在台灣周遭進行大規模軍演，企圖恫嚇台灣人民。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊舉行大規模軍事演習。駐紐約辦事處長李光章投書華爾街日報指出，北京企圖破壞台海和平現狀，台灣將堅定捍衛主權與國家安全。

裴洛西（Nancy Pelosi）上週率團訪台，成為25年來訪台最高層級美方政要，期間晉見總統蔡英文，傳達美國堅定支持台灣的立場。中國解放軍隨後在台灣周邊海空域演習，發射多枚彈道飛彈，多批機艦逾越台海中線且入侵台灣防空識別區（ADIZ）。

李光章投書同意華爾街日報3日社論所言，試圖改變台海現狀的是中共總書記習近平。

李光章表示，中國透過實彈演習展示軍事封鎖台灣的意圖，企圖片面破壞台海和平現狀，對印太地區穩定構成嚴重威脅。

他寫道：「我們嚴厲譴責中國咄咄逼人的行徑，呼籲北京停止採取危害區域及世界福祉的行動。」

北京對台文攻武嚇，也加強經濟脅迫。裴洛西抵台後，中方宣布暫停進口台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，且暫停對台出口天然砂。此外，中華民國總統府、外交部等網站近期接連遭受攻擊。

李光章說，面對中國挑釁，台灣不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅決捍衛主權與國家安全，「北京的脅迫作為和軍事恫嚇只會增強我們維護民主生活方式的意志」。

共軍在台灣周邊演習後，七大工業國集團（G7）外交部長發表聯合聲明關切台海局勢；歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）呼籲各方保持冷靜；東南亞國家協會（ASEAN）外長會議發表共同聲明，要求自制並停止挑釁行為。

李光章說，台灣感謝美國和國際社會過去一週對台展現支持、共同呼籲中共停止軍事恫嚇並自我克制。

文章結尾寫道：「沒有人想要戰爭，自由世界不能允許中國摧毀台灣的民主。維護以規則為基礎的國際秩序符合各方利益。」



