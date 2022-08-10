為何台大認定林智堅抄襲？　網專業分析「撤銷學位非常合理」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅國發所論文抄襲，但林智堅仍舊堅持清白，相關陣營也質疑審議過程不公。不過，臉書粉專「政治不正確」提出關鍵，直言在這樣的狀況下，「台大若是撤銷林智堅的學位，是非常合理的處分。」

「政治不正確」指出，林智堅與另名學生余正煌的論文都是用統計從事分析，而統計分析有一套邏輯與程序，如果是拼拼湊湊的研究一定看的出來。林智堅跟余正煌兩人統計模型完全一樣，問題是，兩者「研究架構」並不相同，當中「獨立變項」有部分相同，「中介變項」則是完全不同。所以中介變項的角色，符不符合原本的研究架構，是相當好的辨識工具。

「政治不正確」表示，林智堅提出的的中介變項，應是「洪仲丘事件」、「太陽花學運」、「對馬政府的不滿」，但在研究上卻是用了余正煌的中介變項，自己原先提到的中介變項，反而與後續的統計分析無關，「台大社科院如果連這麼明顯的馬腳都看不出來，其學術水準保證遭人恥笑。」

針對為何判定林智堅論文抄襲，審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達9日記者會上有提到，2人都有使用相同民調資料，同樣研究2014年新竹市長選舉，林的研究題目為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014新竹市長選舉為例」，但實際研讀論文，根本沒有分析槓桿者效應，反而是分析另一個候選人蔡仁堅的得票基礎，導致2篇論文一開始就產生高度重疊。