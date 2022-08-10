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大陸 大陸焦點 特派現場

美稱中「單方面改變台海現狀」　中駐英使館反批：是美台分裂勢力

▲▼解放軍軍演。（圖／CFP）

▲解放軍對台軍演，美方稱是中國「單方面改變台海現狀」。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

解放軍大規模對台軍演，美方稱中國「單方面改變台海現狀」。對此，中駐英國使館發言人反批，民進黨上台後不斷推進「漸進式台獨」，搞「去中國化」，製造「兩個中國」、「一中一台」，這才是改變現狀。

發言人指出，這完全是造謠汙蔑。台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬一國，這就是台灣自古到今的現狀。中美建交公報中明確強調，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分，這就是幾十年來一直不變的台海現狀。

發言人表示，但這個現狀確實被打破了。破壞者不是中國，而是美國和台灣分裂勢力。2000年，美方把單方面炮製的所謂「與台灣關係法」置於中美三個聯合公報之前。前幾年，美方把秘而不宣的所謂「對台六項保證」公然放在美國一中政策表述中，這才是改變現狀，是在掏空一中政策。

發言人說，建議美國當政者重新把三個聯合公報拿出來好好看一看，就知道什麽才是真正的台海現狀，是誰改變了台海現狀。台灣方面同樣如此。民進黨上台後不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」，在各種場合製造「兩個中國」、「一中一台」，這才是改變現狀。

發言人指出，我們絕不允許美方蠶食、虛化、掏空一個中國原則，絕不允許美方以任何理由和借口尋求逐漸改變台海現狀。

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