柬埔寨詐騙豬仔　讓他想起「南寧往事」：台灣人騙台灣人

▲警方到桃園機場進行宣導，攔下正要前往柬埔寨的蘇男。（圖／民眾提供）



記者崔子柔／綜合報導

柬埔寨緬甸人蛇集團與台灣黑幫勾結賣「台灣豬仔」案情如雪球般越滾越大，更有受害者透露，想離開可用「抓交替」的方式。知名球評、退休交通警員石明謹則指出，這讓他想起從前的犯罪型態「南寧詐騙」。

石明謹今（10）日在臉書發文表示，約在2008年至2012年間，中國的房地產正在起飛，常有人宣稱只要入股33萬台幣，第一年就可獲利380萬，第二年可獲利台幣3千萬，用來招攬台灣人前往廣西。

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石明謹指出，到南寧後，詐騙方會帶人去看一些正在興建的房子，傻傻的肥羊就會掏出現金投資，若不願意出錢，就會被帶往不知名的房子裡，手機和證件都遭搶後被軟禁，然後詐騙方再要求他們在台灣的家人匯錢，不答應就不放人。

▲警方攔下正要匯款到柬埔寨的台南男子。（圖／記者林悅翻攝）



石明謹也說，若是家境不好的被害人，男的拿不出錢就會被帶去「切個腎」，女的則是從事性工作，或是可以加入他們的行列，把親朋好友騙往當地，所以當時南寧有大批台灣人，包括騙人的和被騙的。

石明謹提到，後來台灣和對岸聯手進行掃蕩，抓了200多名詐騙者和近千名受害者，他也感嘆近日的案件，「你在台灣都找不到像樣的工作了，去柬埔寨可以賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢」，「如果天上掉下不合理的報酬，有兩種可能，一種是你長得像金城武，一種是你自以為你長得像金城武」。