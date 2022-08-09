時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

▲國民黨副主席夏立言。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／綜合報導

共軍近日在台灣周邊的海域、空域頻繁軍演，而在這敏感時機，傳出國民黨副主席夏立言明（10日）將率團訪中，可能見到國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人，而陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。而國民黨稍早回應，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

據《自由時報》報導指出，國民黨正規畫前往中國大陸，規劃與台商及台企商談兩岸發展的契機，預定明天上午搭機前往廈門，行程規劃8月10日到27日，可能會見中共高官有國台辦主任劉結一、中國海協會會長張志軍等人。而陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。

對此，國民黨表示，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨指出，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，而總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。