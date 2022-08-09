　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

▲▼三三企業交流會,富美鑫控股夏立言副總裁。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／綜合報導

共軍近日在台灣周邊的海域、空域頻繁軍演，而在這敏感時機，傳出國民黨副主席夏立言明（10日）將率團訪中，可能見到國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人，而陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。而國民黨稍早回應，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

據《自由時報》報導指出，國民黨正規畫前往中國大陸，規劃與台商及台企商談兩岸發展的契機，預定明天上午搭機前往廈門，行程規劃8月10日到27日，可能會見中共高官有國台辦主任劉結一、中國海協會會長張志軍等人。而陸委會認為時機不宜，已勸國民黨不宜前往。

對此，國民黨表示，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題，同時傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨指出，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事，而總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
巨乳DJ脫衣「雙奶」狂甩！客人小費猛塞內褲　警看到影片慘了
可不可「2款熟成茶」腸桿菌超標！複驗不合格　被新北開罰3萬
嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」
快訊／台鐵太魯閣號「突冒黑煙」　乘客塞爆車站月台
宜蘭神秘沙灘驚見2條「戰備壕溝」！　背後真相曝
快訊／林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委
40歲↑飄老人味原因曝！「2部位最濃郁」
時機敏感　國民黨副主席夏立言「明率團見陸高層」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

快訊／請示過蔡英文　林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

台大認定林智堅抄襲　鄭文燦「回歸學術專業」：讓不同看法完整呈現

林智堅碩士論文遭台大撤銷　蘇清泉：還給學術應有空間

民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

快訊／請示過蔡英文　林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

台大認定林智堅抄襲　鄭文燦「回歸學術專業」：讓不同看法完整呈現

林智堅碩士論文遭台大撤銷　蘇清泉：還給學術應有空間

民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

李亮瑾沒追蹤前輩…網私訊教訓「不禮貌」！她傻眼：為何要聽你的

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

有小腹＝屎囤太多！肥肚子分4種　營養師「刮油飲食法」超平坦

《醫生》曹政奭頭髮留長「外貌重回巔峰」　雅痞造型曝光網戀愛了

周興哲新加坡謝票「3千粉暴動」　見師妹辣洩美背喊：小女孩長大了

天雨就淹水？！　陳怡珍盤點8／2市區淹水路段要求改善

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

香港波神白雲「穿七彩魚鱗比基尼」化身美人魚！　渾圓曲線辣翻網

可不可「2款熟成茶」腸桿菌超標！複驗不合格　被新北市開罰3萬

「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦

南韓一夜降雨400mm！80年最強暴雨釀至少7死

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

「台大若啟動學倫調查會說明」　陳明通：台海動盪國安是第一要務

台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

快訊／參選到底！　林智堅嗆藍：有沒有學位對我參選市長沒影響

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

10人受困柬埔寨　議員曝詐騙手段

快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染

林智堅3度未到！律師曝今凌晨發mail：2時段讓台大選

快訊／證明清白　余正煌律師：將提毀謗告訴

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

更多熱門

相關新聞

美中博弈　「鬥而不破」面臨挑戰

美中博弈　「鬥而不破」面臨挑戰

台海兩岸關係之本質實乃美中兩大國爭霸之戰略博奕競賽，台灣問題在此大國博奕當中扮演重要的制衡角色。美國採取以台制華之「民主戰略」模式；中國則採取武統台灣的終極解決方案「武統戰略」模式。此次裴洛西的旋風訪台，意外提早引爆了中共武統台灣的引線，讓其武統台灣的劇本提早曝光。

「台灣更多拉麵店」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

「台灣更多拉麵店」　矢板明夫諷華春瑩：邏輯荒謬、無厘頭

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！陳吉仲回應了

朱立倫嗆農遊券是選舉考量！陳吉仲回應了

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

「台灣不會束手就擒」　吳釗燮預告：將有更多國家議長訪台

柯志恩批「高雄低薪」害北漂嚴重　正妹發言人反擊

柯志恩批「高雄低薪」害北漂嚴重　正妹發言人反擊

關鍵字：

國民黨台海局勢夏立言兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

姓名同音3字「手搖飲免費喝」

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面