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戴10年玉鐲　拔起來一晚竟裂了！她回家一趟「擋了個災」驚呆

▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲明明沒撞到，玉鐲卻出現裂痕。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「也許它真的為我們擋了一個災，隨緣吧！」一位女網友戴了10年的玉鐲，最近感覺全身痠痛，某晚就把鐲子拔起來放床頭，隔天一早卻發現玉出現裂痕。就在前幾天回家慶祝父親節時，意外發現玉鐲似乎擋了個災，「前段日子的心驚肉跳，這幾天都消失了」，讓她不捨又感恩，「很感謝它陪伴我10幾年。」

這位女網友在臉書「靈異公社」表示，她已經戴了10年的玉鐲，一直都是不離身的，「這幾天不知道為什麼，只要到晚上，就心驚肉跳的，感覺胸悶」，甚至某晚感到全身痠痛，她就把玉鐲拔起來放在床頭。「一早起來，就發現玉鐲出現裂痕」，不過玉的表面還是很光滑，沒有斷裂，痕跡則是裂在玉中的樣子。

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女網友就感到很納悶，直到回家慶祝父親節時，媽媽跟她說了一件關於爸爸的事情，雖然因為家人隱私無法細述，但她忍不住把玉鐲聯想在一起，「前段日子的心驚肉跳，這幾天都消失了，也許它真的為我們擋了一個災，隨緣吧！」原PO直呼，很感謝玉鐲陪伴她10幾年，「除了偶爾感覺少了一個東西外，一切安好！」

▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲許多人都認為玉鐲替原PO擋了災。（圖／翻攝自靈異公社）

她還在留言處透露，其實自己一直覺得玉鐲「是活的」，因為常常覺得顏色有變化，只是看不懂是什麼意思，「本來是一個非常白的玉鐲子，然後變綠，有時候又變會很白，目前我看是有點灰綠」，也期待裂痕有天會消失，「收在抽屜，也是一直在想還要不要戴，戴了10年，有感情的。」

貼文一出，就有人提醒，「玉擋不擋我不知道，但是妳的症狀不舒服，還是看一下家醫科比較妥當。」不過，原PO則是強調自己才做完全身健康檢查，身體很健康，連三高都沒有，「問了人，都是跟我說擋災，我沒有去碰到硬物我很確定，而且睡前無裂痕。」

底下網友則紛紛留言，「換掉吧！它已功德圓滿」、「裂了就別戴了～這玉幫妳擋了災，有空去廟還是自己信仰的地方走走」、「之前我外婆過世時，我從火葬場離開，玉瞬間裂兩道痕，後來聽說當天是有沖到我的生肖」、「為妳擋災了，我之前有一塊玉也是這樣，因為我對它有情感，所以留著。被當時的老師唸：再貴重也要用紅紙包著丟掉，不要再留了！」

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