社區篩檢站明退場！莊人祥：符合條件仍可到醫院做公費PCR

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

社區篩檢站將在8/10全面退場，中央流行疫情指揮中心今表示，針對公費PCR採檢，如果快篩陽認定未達成共識，符合條件仍可到醫院做公費PCR，目前全國社區篩檢站有114站左右，如果各縣市有設立需求還是可以提出申請。

發言人莊人祥表示，社區篩檢站退場不是未來要做PCR就一定要自費，是最近兩個月都是快篩陽性認定確診，PCR的需求已經下降了，社區篩檢站需要耗費大量人力，陸續也有縣市反應是否有持續設置需求，國健署也和各縣次討論一個多月，決議8/10社區篩檢站全面退場。

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莊人祥說，如果快篩陽性，醫師仍沒有很肯定的話，還是可以做公費PCR；至於基因定序，也有跟合約醫院合作，針對病患做基因定序，持續監測疫情。

醫療應變組副組長羅一鈞也補充，只要是醫療需要，包括入境唾液篩檢、疫調需要、有症狀經醫師評估需採檢，都還是可以做公費PCR，但如果是因為要出國，就不屬於醫療需求範圍內，就需要自費，自費大概落在3000元～4000元之間，平均3500元，若有用持化方式進行PCR，目前有醫療院所有提供，指揮中心提供的建議自費價是1500元。