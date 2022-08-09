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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／直球對決台大？　林智堅1500開記者會回應學倫會

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大今（9日）天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。林智堅競選辦公室中午發布採訪通知，林智堅下午3點將親自在民進黨中央舉行記者會，回應台大學倫會說法。《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會，現場多名建築師、設計師及大學教授學者都出面力挺林智堅。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／記者湯興漢攝）

林智堅競選辦公室今天中午發布採訪通知表示，今天下午3點將舉行「針對台大學倫會回應記者會」，出席人員除了林智堅本人外，還有民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎等人。

對於林智堅論文案遭到台大認定抄襲一事，指導教授陳明通透過友人轉述，如果台大針對他啟動學倫調查，他將進行完整說明；至於林智堅及余正煌兩位學生論文的完整脈絡，他之前已經完整說明過，請各界明察全貌。

林智堅委任律師黃帝穎稍早發布律師團，提出4點說明指，召集人蘇宏達未依法迴避，致無法確保學倫會組織及處理程序的公正客觀，學倫會審定違反《行政程序法》第9條規定客觀義務，且學倫會曲解保密規定，無異黑箱作業，既漠視當事人權益，又欠缺有效監督機制擔保，有失公正，此外，學倫會的組織與程序公正客觀有疑，卻有撤銷學位之權限，違反比例原則。

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