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北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

▲▼台北地檢署主任檢察官王銘裕即將離職轉任律師。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲台北地檢署主任檢察官王銘裕20年來長相、身材都沒變過，他自己笑稱是忙到忘記老。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

這個月底就是全台檢察人事調動日，台北地檢署主任檢察官王銘裕，選在同一天離職，改披律師袍，王銘裕風趣幽默、做事總是一派輕鬆，同事對他深刻印象是20年來永遠充滿活力，對工作的熱誠和他的身材、臉蛋一樣，沒有變過，保持凍齡狀態，可說是「檢察界的湯姆克魯斯」，同事私下問他保養之道，他笑稱：「因為忙碌到都忘記老。」

王銘裕曾說過，警調是檢察官辦案最佳左右手，猶如王朝、馬漢，所以他特別重視與警調機關互動與合作，對於警調同仁辦案或疑難雜症找他幫忙，總是有求必應，並協助解決，更厲害的是，他除了熟捻檢察機關人事外，對於司法警察的人事也如數家珍，所以大家對於他能將警調人員「期別」及「過往職務」均能信手捻來、倒背如流，都感到佩服，更懷疑他是警調派去檢方的臥底，彷彿是「檢察官版的無間道」，所以警調人員私下戲稱「辦案不識王小銘（暱稱），便稱英雄也枉然」。

王銘裕同時也熱衷辦案，曾偵辦歷年來最大杏壇弊案「營養午餐採購弊案」、國內首樁仲裁案件收賄案、「裝甲車變速箱」採購收賄弊案、新北環快標案弊案、上櫃公司銀行詐貸案等多件金融犯罪、重大貪瀆等社會矚目案件，因此獲頒法務部模範公務員。

在行政事務上，王銘裕是個「創意王」，想法總是跳脫舊有行政框架，例如在南投地檢擔任發言人時，為解決南投林管處保管山老鼠所盜伐木藝品日益漸多之困擾，並配合法務部推行之偵查中變價，力推全國首宗木藝品拍賣，從拍賣規劃、宣傳、木藝品識別到拍賣官擇定，都提出創新想法，當時獲得不少熱烈迴響，並為國庫注入可觀收入，可謂三贏局面。

過去大家對於地檢署這個衙門總是充滿冷冰冰的概念，他為了讓民眾得知地檢署是個溫暖而富有人性的機關，除適時讓記者報導偵辦案件新聞，使外界知悉檢察官打擊犯罪、維護正義的使命，並積極參與觀護、更生保護、犯罪被害等柔性司法業務，也透過廣播電台提升地檢署正面形象，並結合警、調、憲、廉政等司法警察及縣府等橫向聯繫平台，方便檢察業務順利推行。

王銘裕表示，檢察官工作是一個很棒的人生歷練，因為透過偵辦無數的案件，除了練就十八般武藝以解決當事人糾紛外，還可以看盡人生百態及摘奸發伏、維護公平正義，所以對於檢察機關的栽培，除了感謝還是感謝，現在他覺得能量滿滿，就像是在少林寺弟子通過嚴格的「十八銅人陣」，準備下山發揮所長行俠仗義，如同《捍衛戰士》電影中，湯姆克魯斯對年輕學員所說：「Don’t think, just do it」。

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