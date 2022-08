北檢「捍衛戰檢」王銘裕改披律師袍　20年凍齡秘訣曝光

▲台北地檢署主任檢察官王銘裕20年來長相、身材都沒變過,他自己笑稱是忙到忘記老。(圖/記者劉昌松翻攝)

記者劉昌松/台北報導

這個月底就是全台檢察人事調動日,台北地檢署主任檢察官王銘裕,選在同一天離職,改披律師袍,王銘裕風趣幽默、做事總是一派輕鬆,同事對他深刻印象是20年來永遠充滿活力,對工作的熱誠和他的身材、臉蛋一樣,沒有變過,保持凍齡狀態,可說是「檢察界的湯姆克魯斯」,同事私下問他保養之道,他笑稱:「因為忙碌到都忘記老。」

王銘裕曾說過,警調是檢察官辦案最佳左右手,猶如王朝、馬漢,所以他特別重視與警調機關互動與合作,對於警調同仁辦案或疑難雜症找他幫忙,總是有求必應,並協助解決,更厲害的是,他除了熟捻檢察機關人事外,對於司法警察的人事也如數家珍,所以大家對於他能將警調人員「期別」及「過往職務」均能信手捻來、倒背如流,都感到佩服,更懷疑他是警調派去檢方的臥底,彷彿是「檢察官版的無間道」,所以警調人員私下戲稱「辦案不識王小銘(暱稱),便稱英雄也枉然」。

王銘裕同時也熱衷辦案,曾偵辦歷年來最大杏壇弊案「營養午餐採購弊案」、國內首樁仲裁案件收賄案、「裝甲車變速箱」採購收賄弊案、新北環快標案弊案、上櫃公司銀行詐貸案等多件金融犯罪、重大貪瀆等社會矚目案件,因此獲頒法務部模範公務員。

在行政事務上,王銘裕是個「創意王」,想法總是跳脫舊有行政框架,例如在南投地檢擔任發言人時,為解決南投林管處保管山老鼠所盜伐木藝品日益漸多之困擾,並配合法務部推行之偵查中變價,力推全國首宗木藝品拍賣,從拍賣規劃、宣傳、木藝品識別到拍賣官擇定,都提出創新想法,當時獲得不少熱烈迴響,並為國庫注入可觀收入,可謂三贏局面。

過去大家對於地檢署這個衙門總是充滿冷冰冰的概念,他為了讓民眾得知地檢署是個溫暖而富有人性的機關,除適時讓記者報導偵辦案件新聞,使外界知悉檢察官打擊犯罪、維護正義的使命,並積極參與觀護、更生保護、犯罪被害等柔性司法業務,也透過廣播電台提升地檢署正面形象,並結合警、調、憲、廉政等司法警察及縣府等橫向聯繫平台,方便檢察業務順利推行。

王銘裕表示,檢察官工作是一個很棒的人生歷練,因為透過偵辦無數的案件,除了練就十八般武藝以解決當事人糾紛外,還可以看盡人生百態及摘奸發伏、維護公平正義,所以對於檢察機關的栽培,除了感謝還是感謝,現在他覺得能量滿滿,就像是在少林寺弟子通過嚴格的「十八銅人陣」,準備下山發揮所長行俠仗義,如同《捍衛戰士》電影中,湯姆克魯斯對年輕學員所說:「Don’t think, just do it」。