林智堅論文「7行字幾乎一樣」抄襲嚴重　網炸鍋：徹查指導教授

▲台大認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

台大於今（9）日最新認定，林智堅抄襲余正煌的碩士論文，有高度的重疊性且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。消息曝光後，臉書與PTT網友一致狂呼，「台大沒有屈服於政治壓力...讚」、「早點承認不就好了 一直瞎掰」，更點名「徹查指導教授」。

這次審議召集人、台大社科院長蘇宏達表示，委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%，而且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明，最後判定抄襲。

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針對林智堅與余正煌是否涉及抄襲，蘇宏達指出，委員會認為，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，從而容易產生抄襲，經過委員會進行比對，林生碩士論文為主比對於余生，相似度達到41%，余生碩士論文為主比對林生，相似度達到40%，審定委員會認為需要針對兩論文進行更實證審查，才能確定是否抄襲。

蘇宏達進一步分析，委員會經過逐章逐節逐段逐小節比對，林生余生學位論文，認定研究對象等都有高度文字相似性而構成抄襲，然而林生論文中的中文摘要，全部七行和余生中文幾乎一模一樣，而碩士論文結論，兩篇論文中文摘要到結論文字高度相似和重疊，充分討論後認定余生、林生兩論文構成抄襲且情節嚴重，也就是林生抄襲余生。

▲台大指出，林智堅違反學術倫理且情節重大。（圖／翻攝直播）



消息曝光後，網友一致歡呼，「完了！完了！芭比Ｑ了！為人師表就是要這樣伸張正義啦」、「指導教授不用一起處理嗎」、「台大讓我佩服，維護學術的正義」、「這是近十年來，除了浩呆被罷免之外難得的正義」、「台大真勇敢」、「台大真讚有種」、「台大硬起來了」、「恭喜獲得《抄襲認證》一張」。

PTT板上網友也狂呼，「台灣還是有正義的」、「這才是學術領頭該做的事」、「 要徹查指導教授」、「不愧是台大」、「抄襲學店仔原形畢露」、「台大還是有風骨的，抄襲仔下去」、「台大沒有屈服於政治壓力...讚」、「建議而已啦，鄉民在高潮啥」。

▲網友熱議。（圖／ETtoday新聞雲、PTT）



對此，林智堅上午出席記者會時表示，「我確實不理解今天台大這麼大動作召開記者會的實質內容是什麼。」他也強調，等記者會結束，競總會有回復，也讓社會大眾可以了解。