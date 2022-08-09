成功級艦官兵曝對峙共艦僅離180m！　揭5天驚險「做好撞擊準備」

▲溫約瑟收到海軍官兵訊息。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）



記者崔子柔／綜合報導

共軍4日起在台海周邊進行實彈軍演，一名我國成功級軍艦的官兵則透過軍事迷溫約瑟分享日記，曝光和共艦一度僅距離180公尺，「我們做好了撞擊的準備」。

溫約瑟先前在Google地圖上建立「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地、超過1200處軍事設施，引起關注，他昨（8日）又PO出一張民船拍下成功級艦正在攔截共軍長春艦的照片，和艦上官兵的訊息及簡短紀錄。

該名自稱「監控長春艦（150）的成功級艦官兵」傳訊息向溫約瑟指出，很高興有人紀錄下他們在海上奮鬥的樣子，他們也成功完成任務返台。

▲該名官兵分享紀錄。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）



該官兵分享他在本次任務的紀錄日誌，內容提到5日接獲上級指示，持續逼近海峽中線，目的是不讓共艦進入海峽中線，「面對持續逼近的共艦我們做好了撞擊的準備，兩艦最近的距離只有200碼（約180公尺）」，「我們的堅持讓它最後向西駛離，也完成了這五天的任務」。

該官兵提到，6日至8日間共軍尚未結束對台實施的軍事、經濟、政治封鎖，我軍持續執行戰備任務，「秉持著『備戰而不求戰，應戰而不避戰』，相信能讓中國見識我國的決心」。溫約瑟則讚稱「感謝國軍守護國家，各個都是英雄」。