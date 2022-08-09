　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

成功級艦官兵曝對峙共艦僅離180m！　揭5天驚險「做好撞擊準備」

▲▼ 。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）

▲溫約瑟收到海軍官兵訊息。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）

記者崔子柔／綜合報導

共軍4日起在台海周邊進行實彈軍演，一名我國成功級軍艦的官兵則透過軍事迷溫約瑟分享日記，曝光和共艦一度僅距離180公尺，「我們做好了撞擊的準備」。

溫約瑟先前在Google地圖上建立「解放軍基地及設施」地圖，內容羅列解放軍各基地、超過1200處軍事設施，引起關注，他昨（8日）又PO出一張民船拍下成功級艦正在攔截共軍長春艦的照片，和艦上官兵的訊息及簡短紀錄。

該名自稱「監控長春艦（150）的成功級艦官兵」傳訊息向溫約瑟指出，很高興有人紀錄下他們在海上奮鬥的樣子，他們也成功完成任務返台。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）

▲該名官兵分享紀錄。（圖／翻攝自推特@JosephWen___）

該官兵分享他在本次任務的紀錄日誌，內容提到5日接獲上級指示，持續逼近海峽中線，目的是不讓共艦進入海峽中線，「面對持續逼近的共艦我們做好了撞擊的準備，兩艦最近的距離只有200碼（約180公尺）」，「我們的堅持讓它最後向西駛離，也完成了這五天的任務」。

該官兵提到，6日至8日間共軍尚未結束對台實施的軍事、經濟、政治封鎖，我軍持續執行戰備任務，「秉持著『備戰而不求戰，應戰而不避戰』，相信能讓中國見識我國的決心」。溫約瑟則讚稱「感謝國軍守護國家，各個都是英雄」。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
幼幼台5哥哥姐姐現況曝！剩「初代1元老」留下　2姐姐遠嫁陸
唐山「燒烤店打人案」4受害女身亡　公安廳長猝逝、傳妻女也暴斃
快訊／38歲劉香慈驚喜宣布「懷第3胎」！　絕美素顏曬孕肚
成功級艦官兵曝對峙共艦僅離180m！　揭5天驚險「做好撞擊準
「台軍根本不堪一擊」　前立委：美國要放手了！統一日子近了
阿嬤1個月換20男友　約會全去「水果店」玄機曝光
辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」　砸600萬創業新工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

蔡英文曾說「越中線要驅離」　他曝國軍最大危機：有生命危險

與共軍最近僅180公尺！　成功艦官兵揭5天對峙過程：我們做好撞擊準備

台海軍演常態化？　國安一句話吐槽

「台軍根本不堪一擊」　他：美國要放手了！統一日子近了

成功級艦官兵曝對峙共艦僅離180m！　揭5天驚險「做好撞擊準備」

「陳建仁選2024總統」英系雙線布局曝　民進黨員：他城府頗深

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

曹興誠穿防彈衣上節目嗆中共！　支持他當台北市長

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

嘉義女警買便當「涉偷醬」　店家規定曝！媽出面澄清

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

蔡英文曾說「越中線要驅離」　他曝國軍最大危機：有生命危險

與共軍最近僅180公尺！　成功艦官兵揭5天對峙過程：我們做好撞擊準備

台海軍演常態化？　國安一句話吐槽

「台軍根本不堪一擊」　他：美國要放手了！統一日子近了

成功級艦官兵曝對峙共艦僅離180m！　揭5天驚險「做好撞擊準備」

「陳建仁選2024總統」英系雙線布局曝　民進黨員：他城府頗深

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

曹興誠穿防彈衣上節目嗆中共！　支持他當台北市長

經典回歸！iPhone狀態列有望顯示「電池百分比」

台股盤跌、萬五失守！下跌逾60點　台積電下挫近1%

ABC Burger奪冠！台南人推薦的TOP 20漢堡店　小古巴漢堡第2名

成年虎鯨「揪團猛撞船」5遊客險命喪大海！　專家曝攻擊動機

飛行傘教練迫降山區…想起「跑山獸的話」　往高處走3hrs果真獲救

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

39歲博士初見面就求婚　8天後閃離！女苦主揭親身經歷

夏季炎熱戲水消暑　黃偉哲呼籲民眾應防範溪水暴漲避免受困

蔡英文曾說「越中線要驅離」　他曝國軍最大危機：有生命危險

吳磊爆秘戀20歲正妹女星！　直播外洩手機畫面…網挖出是她

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」

快訊／不只金門！南竿今夜出現9個不明光點　國軍射擊信號彈示警

共軍「圍台軍演」犯2個致命錯誤　台美日聯手反制戰略曝光

成功級艦對峙共艦僅離180m 「做好撞擊準備」

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

裴洛西訪台釀兩岸衝突？　民調：6成民眾不擔心、5成認為有助台美關係

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

600元走路工疑雲！他起底「神秘人」身分　「陳時中團隊不要裝不認識」

「陳建仁選2024總統」英系雙線布局曝　民進黨員：他城府頗深

共軍對台演習　謝長廷：日本民間組織進行多種兵推

侯友宜合體林姿妙　林佳龍：雙標

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

水電工飛澎湖卻到柬埔寨！誆當AV男優手法曝

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

愛愛後男友突啟動「情慾開關」　她崩潰分手

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

BLACKPINK要來了！　「明年高雄開唱」世界巡迴場次公佈

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

華春瑩發文向台灣喊話！陸網揪1細節反砲轟

滴妹一直不回台灣！阿滴直接「衝美國敲門」

劉文正消失30年爆發福　他親揭真相...吐「神隱真實心聲」！

即／裴洛西訪台是錯？拜登首回應

快訊／嘉義文化夜市凌晨大火　連燒7店鋪

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面