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國防部應處中共軍演作為一次看　「可驗證國軍平時訓練成果」

▲針對共軍演習，國防部8日下午說明應處作為。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

▲針對共軍演習，國防部8日下午說明應處作為。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍4日午起至7日中午進行「圍台」軍演，不僅共機擾台架次數破單日紀錄，總計203架次，共軍也對台海周邊發射11枚東風系列彈道導彈。針對共軍演習，國防部今（8日）召開記者會，分五大部分說明國軍此次應處作為；國防部發言人孫立方表示，戰備訓練是軍人本務，國軍官兵平時就已將戰訓思維融入生活，此次中共的挑釁，正可以驗證平時訓練成果。

針對共軍對我從事「聯合軍事行動」概況，國防部情次室次長顏有賢中將報告，中共8/4至8/8早上對台增加7個禁航區，並於8/4於浙江南部、福建東北、江西部分區域等，對我北東南實施多管火箭跟東風系列導彈飛彈的試射；當天中共無人機襲擾馬祖、東引、金門。

顏有賢指出，共國海軍4日至今，每天在我國臨接區24海里外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；空軍則在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機，包括殲-11、殲-16，及補給機，如空警500等系列機種，對我台海實施多機艦、多機種威懾。

▲▼針對共軍演習，國防部8日下午說明應處作為。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

▲顏有賢報告共軍對我從事「聯合軍事行動」概況。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

國防部作計室次長葉國輝中將則進一步說明，在共軍作為上，8/2共軍宣布開設6處禁航區、8/3增加第7處、8/4發射導彈、8/4-8/7實施聯合軍事行動以及無人機擾我外島；而國軍方面，則是8/2派遣兵力應對共軍、8/3提升加強戒備、8/4防空部隊完成整備、8/4-8/7派遣機艦應處、運用信後彈告警，戰備部隊警戒。

葉國輝強調，中共導彈發射後，國軍在極短時間內就掌握飛彈航跡跟追蹤，經過解算後認為對國土沒有威脅，而是落在海上，所以未發布警報。

▲▼針對共軍演習，國防部8日下午說明應處作為。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

▲葉國輝說明國軍對共軍軍演應處作為。（圖／翻攝自YouTube／國防部發言人）

對於此次中共網路行動方面，國防部通次室次長盧建中中將指出，這次國防部官網遭受中共阻斷式「DDoS」攻擊，我方以4階段進行網路防護，依序為偵知、應處、鑑識、通報；國軍在最快時間就發現官網遭攻擊，當應變小組知情後，就用流量清洗、建立防火牆來阻斷攻擊的網址，並阻斷攻擊來源，此外通報這些IP給國家所有資安防護系統，共同維持資安通暢。

針對國軍認知作戰部分，政戰局副局長陳育琳少將指出，中共對我們的認知作戰，可分為軍演前跟軍演期間，也就是8/1至8/8中午12時止，一共搜獲272則；用內容分析，可區分為「營造五統氛圍」、「打擊政府威信」、「擾亂軍民士氣」三類，其中重點在擾亂軍民士氣部分，而國軍也適切查證反制。

陳育琳也指出，共軍對我認知作戰在8/4暴增至73則，高峰是8/5的87則，此次中共搭配軍事行動跟認知作戰，對我進行恫嚇跟心理恐嚇。

陳育琳舉例，中共官媒在軍演前，就公布蘇-35機飛越台灣海峽，國防部即刻發布新聞稿跟圖卡，告訴明知這非事實，並強調國軍利用聯合情監偵手段，可以充分掌握台海周邊海空域動態；而軍演期間，網傳擊落我國伴飛戰機的截圖，國軍研判會對國人造成恐慌，因此迅速透過臉書「國防部發言人」澄清。

對於中共軍演牽涉到的法律問題，國防部法律司司長沈世偉中將分五個層面說明，第一、中共公布的7個禁航區中，有3個禁航區涵蓋我國領海範圍，對此國防部已表達嚴正抗議跟譴責；第二、這次演習對國軍影響很大，8/2宣布，8/4開始實施，要求相關船隻、航空區不要進入，但這些航路上，國際交通網來繁忙，臨時發布會引發國際不滿，所以國防部希望共軍遵守國際法規範。

第三、海峽中線是上世紀50年代以來，兩岸存在的一個默契線，雖沒有國際法效率，但有存在的事實，這次中共的發布禁航區都在海峽中線以東，對我們訓練空域的壓縮、國際航班、航路的影響發常大，這種針對性威懾，聯合國有規範任何國家不得用武力或威懾，來侵犯他國的領土完整，希望中共遵守。

第四、這次中共軍演發布200多則訊息，除呼籲相關訊息要以國防部及政府為主，不要散布不實訊息，否則會有刑事責任；第五、國軍這次對中共軍演按照既定準則計畫、國際法應對，證明國軍是節制之師，未來會在合法規範的基礎上，保衛國家安全。

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