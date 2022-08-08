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直接躺平算了！逢甲雞排漲破「這價格」　網崩潰：不敢買了

▲▼雞排,炸雞排。（圖／記者許力方攝）

▲台中逢甲某間雞排漲破100元，引發網友熱烈討論。（示意圖／記者許力方攝）

記者邱晟軒／綜合報導

近年來物價不斷飛漲，台灣國民美食雞排也難逃漲價命運，原本銅板價就可以吃到，如今甚至出現了3位數的價格，令人買不下手。對此，就有網友驚現，台中逢甲某一間雞排價格提升為100元，掀起網路熱議。

有網友7日在批踢踢八卦板以「去年90元的雞排，今年變成100元了」為題發文表示，去年在逢甲夜市購買一份雞排為90元，如今卻已經漲價變城100元，讓他崩潰直喊「這六年來，真的過得非常好呢！大家有感覺嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲有網友發現，逢甲某間雞排店，一片雞排竟然要100元！（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

文章曝光後，立刻引起網友共鳴，不少人直喊物價回不去了，紛紛留言「懷念25元的雞排」、「感謝EE讓我們躺平休息」、「20年來經濟最好，漲一點也是應該的」、「小英政績+1」、「70以上就不敢買了」、「經濟最好耶，買不起是自己的問題」、「一年不知道漲幾次了」、「艋舺我這邊賣90真的買不下去」、「當兵的時候雞排+珍奶50買兩份吃到撐」。

還有部分網友笑稱，「知道雞排便當多佛了吧」、「雞排便當變超佛心」、「雞排便當有雞排飯菜也不過70」、「吃雞排便當吧」、「直接買雞排便當好嗎」。

原物料上漲持續，餐飲業從年初就陸續調漲價格，知名品牌「派克雞排」就在4月中旬宣布漲價，一份雞排從70元調整至75元，多數位於雙北的門市，更是一口氣漲價到80元。

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