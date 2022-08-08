長期外地工作！老婆跑來獻身「8月後產子」　他一驗DNA報告甩臉

▲夫妻長期分居，她突找尪生二胎，8月後產子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

維繫夫妻感情最重要的就是忠誠，夫妻結合之後就不單單只是兩個人，而是一個完整的家庭，只有相互的忠誠才能讓兩人的結合變得牢不可破。大陸湖南省一名男子長期在外地打工，某天妻子突然跑到貴州找他，並於8個月後產下二胎，不料孩子生下不久，妻子突然提出離婚，真相讓他當場崩潰。

綜合陸媒報導，張明亮（以下皆為化名）長期在外打工，2018年妻子突然到貴州找他，回到湖南不久就說自己懷孕了，並於同年9月生下二胎，但孩子剛出生就被檢查出缺陷，他當時只覺得因為孩子早產，身體或多或少有些問題，加上不能丟下工作，全家都靠他在外工作生活，只好趕緊返回貴州打工。

沒想到，張男3個月後接到妻子唐笑打來的電話，可她不是要報告孩子的治療進度，而是提出了離婚，幾天後，法院的傳票也到了男方手上，且唐笑還把孩子改為母姓，張明亮納悶了，妻子這是意欲何為？於是他立刻趕回了湖南，但第一件事不是將離婚的原因弄明白，而是拿著小兒子的DNA去做親子鑑定。

很快鑑定報告出爐，結果卻讓張明亮如遭雷擊，這個孩子真不是他的，於是他拿著報告找到了唐笑，這時女方已經帶著孩子回到了娘家。張明亮一進門，就將鑑定報告甩在了唐笑臉上，並大聲質問對方，讓她為此給個說法。

原來唐笑在2018年就已經出軌，因為張明亮長期在外地，孤獨的她就和另一個男人好上了，加上男方喜歡打牌，她還為此賣掉了心愛的首飾，之後就對張明亮極其失望，最後愛上了別的男人。事已至此，2人決定不再糾纏，張明亮表示，他馬上就和唐笑打官司離婚，大兒子的撫養權他一定要拿到手。

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