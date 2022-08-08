南投看守所電銲班第1期結業　收容人「焊姓名」超有成就感

▲南投看守所舉辦111年技能訓練第1期電銲班結訓。（圖／南投看守所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

法務部矯正署南投看守所今年與社團法人台灣職場技能協進會合作辦理之電銲班第1期，安排總時數45小時之一般手工電銲操作實務訓練，包括基礎學理及點銲、平銲、角銲等練習；南投看守所表示，本期電銲班課程自6月28日開訓，日前辦理結訓典禮，頒發結訓證書並合影，為訓練課程畫下圓滿句點。

看守所指出，學員們初次接觸相關課程，在老師的教學及指導下慢慢地熟悉及進步，而當炊場盛裝飯菜桶子提把斷裂之時，學員們也趁此機會依所學及老師現場指導，協助銲接斷裂處，適時展現基本技能。





老師還指導學員以平銲的方式，練習銲出自己姓或名；學員「小劉」在筆記中寫到：「我的名字筆劃超多，但沒關係，所謂真金不怕火煉，終結任務完成嘔心瀝血之作，可以看出自己的電焊技巧真的進步了，一切都是老師辛苦的教導，自己也要認真學習才可以。」展現積極的學習態度。

所方肯定學員學習成果，並勉勵出所後能繼續進修，每一門專業技術都是從基礎學起，師父領進門，修行在個人，說明了學習者的態度，老師指點方法與門路，真正學到本領，還是要靠自己學習和努力，一步一腳印，從課程中激發濃厚興趣與成就感，同學均表示受益良多。