割頸畫面曝！南投看守所2男越獄　互毆誘管理員...尖筷抵喉挾持

▲▼南投看守所2名管理員慘遭收容人「尖筷挾持」心」，其中1名脖子被劃傷。（圖／南投看守所提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投看守所10月1日中午有2名20多歲收容人，臨時起意在牢房內偷偷磨尖竹製筷子，再佯裝互毆引誘2名管理員進來並挾持、劃傷脖子，經其他收容人按鈴通報才得以制止，秘書邱淑筠受訪時，既對2名同事差點喪命而難過哽咽，又對2名收容人年輕氣盛氣憤不已，邱說，平常照顧得無微不至，如今卻想要越獄，感到非常「切心」。

2名20多歲許姓收容人（毒品、竊盗、刑期6年4月）、黃姓收容人（不能安全駕驶、刑期1年7月）在中秋節當天中午1點40分，臨時起意在牢房內以塑膠筷子磨尖當作武器，然後互相鬥毆引來2名管理員，2名管理員一進房，馬上被挾持，雙方一陣扭打，收容人趁機搶走辣椒水攻擊，其中1人傷勢嚴重，脖子遭劃傷逾12公分，多處擦挫傷，其他收容人見狀，趕緊按鈴通報，5名管理員獲報後到場壓制。

邱淑筠表示，2人都相當年輕，欠缺思考，許姓犯嫌是毒品竊盜罪入獄，黃姓犯嫌因酒駕入獄，2人刑期都不長，誤以為「拚一下」，過了就是自己的，如今越獄失敗，又多了妨害公務和傷害罪嫌，邱說，「他們生病時，是誰在照顧他們？」如今想想，令人「切心」。

邱提及2名同仁遭突襲、生死一瞬難過得哽咽，並指同仁當天受傷送醫後，馬上返回看守所上班，而且隔天也沒有請假，怎麼不令人感動和不捨，她坦承，所方在人力上是嚴重不足，目前收容人數370人，白天包括替代役有10多人，晚上則只有9人，但這是全台各地看守所普遍的問題，日後將會更加強預防避免類似事件再發生。

南投看守所表示，經查此事件主謀為黃某，起因是思念孩子，當天和許某聊天後，臨時起意提出脫逃意圖，2人同意後開磨尖筷子，策劃佯裝打架及挾持主管進行脫逃。

受傷同仁傷勢除1人雙手及胸部挫傷、急性結膜炎、頸部刮傷外，其餘多為手指、膝部或頭部大小不一挫傷。

看守所第一時間已通報矯正署，署長並對受傷同仁表示慰問，並對於同仁勇於任事給予高度肯定及適當獎勵。

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