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尖筷抵喉挾持想越獄！管理員頸被割傷12cm　2受刑人脫逃罪起訴

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▲▼▲南投看守所中秋節當天差點發生越獄事件。（圖／南投看守所官網）

▲南投看守所中秋節（10月1日）當天差點發生越獄事件。（圖／南投看守所官網）

記者李忠憲、徐愷昕／南投報導

南投看守所10月1日中午有2名20多歲收容人，臨時起意在牢房內偷偷磨尖竹製筷子，再佯裝互毆引誘2名管理員進來並挾持、劃傷脖子，經其他收容人按鈴通報才得以制止。有關此越獄未遂案件，南投地檢署近日偵查終結，2名收容人被依妨害公務罪及強暴犯脫逃未遂罪提起公訴。

▲▼南投看守所2名管理員慘遭收容人「尖筷挾持」，其中1名脖子被劃傷。（圖／南投看守所提供）

▲▼南投看守所2名管理員慘遭收容人「尖筷挾持」，其中1名脖子被割傷。（圖／南投看守所提供）

▲▼南投看守所2名管理員慘遭收容人「尖筷挾持」，其中1名脖子被劃傷。（圖／南投看守所提供）

黃姓受刑人因思念親人情緒不佳，中秋節當天叫醒同房的許姓受刑人後，就提議以製造假衝突方式誘騙管理員打開舍房門，再持磨尖之塑膠筷子挾持管理員脫逃。

黃、許2人達成協議後，同日上午11時40分便在信舍五房內佯裝鬥毆，3名管理員見狀嚇得即上前制止，不料其中2名管理員一進房就馬上被挾持，雙方一陣扭打，過程中收容人還趁機搶走辣椒水攻擊！其他收容人見狀，趕緊按鈴通報，5名管理員獲報後事件才落幕。

整場衝突除了李姓、林姓管理員受有雙手、胸部、左肩挫傷及頸部紅腫挫傷等傷害外，其中謝姓管理員傷勢最為嚴重，不僅雙手及胸部挫傷、眼睛引發急性結膜炎，脖子還遭割傷逾12公分。

南投看守所指出，案發當日立即安排受傷同仁至醫院驗傷、治療，其中1名同仁頸部遭筷子割傷破皮，其餘同仁多為輕微挫傷，經看診治療後均無大礙。針對本案2名收容人攻擊管教人員、企圖脫逃，所方也收集相關事證後移送地檢署偵辦。

南投地檢署近日偵查終結，檢察官認為許、黃2人在上開時、地脫逃，以強暴手段妨害公務的行為實在可惡，最後依妨害公務罪以及強暴犯脫逃未遂罪將2名受刑人提起公訴，全案交由南投地院審理。

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