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藍綠掀口水！楠梓產業園區「台積電挨酸台積水」　專家4字曝真相

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄楠梓產業園區動土，不過這幾天以來，藍綠議員之間砲火四射，因為台積電高雄場預定地「積水」，雙方各說各話，而詢問屏科大名譽教授丁澈士，他表示以四個字來陳述，就是「自然現象」。

水文地質學專家，也是屏科大名譽教授丁澈士接受《東森新媒體ETtoday》電話訪問時，他表示「地下水在豐水期在地底的現象，從中央山脈遠端的地下水會流到這個地方來，再加上柴山下雨之後，它也會迅速補充到地下，地下水在地面下，就會往遠端的地方推，再加上高雄靠近海邊，所以地下水就會流出，它是一個自然現象，不是一個『積水』的事情」。

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台積電在楠梓廠區預定地的水，專家說話是：「自然現象」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

丁澈士進一步解釋積水，就是有下大雨、有一些阻塞，或是地勢比較低窪沒有及時排除，不過台積電的預定地已經經過整地了，也有建構好「連續壁」，所以簡單來說不會受到地面水的影響，也就不是積水，所以是「自然現象」，丁澈士也強調施工上絕對沒有問題，「我去過現場，它不會積水的」。

丁澈士最後語重心長的說：「水事是科學議題，它不應該是政治議題。因此，我在媒體上建議中央要有一個『國家環境資源（或水利資源）研究院』來做官方的整體研析，才能正確客觀」。

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