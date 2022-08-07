聽婆婆話「墮胎幫顧店」…累癱被嗆不要臉　她嘆：婆婆只愛前媳婦

圖文／CTWANT

一名女網友為了守住新家庭，不斷對尊稱為「婆婆」的男友母親一再忍讓與順從，甚至為此辭去工作與墮胎，換來的卻是耗盡青春和心力，以及一句冷酷的「不爽妳」。讓為此心寒搬家、與男友遠距離戀愛的女網友感嘆，一段曾經走入家庭的感情全因婆婆而陷入危機。

原Po在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，自己與離過婚、有1個小孩的男友交往1個月時，婆婆就希望她搬來同住，怎知一家四口生活不過3個月就發生衝突。原Po表示婆婆有「重度潔癖」與「控制狂」甚至憂鬱症傾向，但為了新家庭與新生活，她都忍下來全照婆婆的要求去做。

因此不論是打掃遭嫌不乾淨、換男友房間壁紙和窗簾被聲淚俱下嗆破壞回憶，甚至因「經濟不好等穩定再生」被要求墮胎，原Po都聽從婆婆的要求。怎料一起生活滿1年後，婆婆又改口「不想多一個孩子跟孫子爭寵，讓小孩委屈」，對此原Po傻眼直呼：「啊我的嘞？我的委屈誰吞？」

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原Po表示，之後漸漸發現婆婆很喜歡「曾經碰毒、離婚時在臉書罵過婆婆祖宗18代的前媳婦」，也感覺到婆婆不喜歡她，然而，原Po為了家庭一再忍讓的結果，卻是成為「不用付薪水的傭人」。

原Po指出，她為了這個家墮胎、辭去工作與幫忙管理店面，胖了2、30公斤腫成滿臉痘痘的黃臉婆，婆婆卻在她攤牌要離家時「表明討厭我，不爽我」，之後還去臉書留言嗆「不要臉」。

原Po感嘆，男友不是沒處理，「而是他出來跟他媽媽溝通，婆婆只會對我更差」，加上男友的小孩又是婆婆帶大，沒辦法把小孩一起帶走，只好與男友過著遠距離戀愛、每天且戰且走生活，她也跟男友說好「就1年時間，婆婆還是不能接受我的話，那我們就不要勉強了。有緣分還會再相遇，我也相信再相遇時你就真的處理好了」。

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