「恭喜你！可提領津貼」是詐騙！衛福部：現無任何紓困計畫

▲衛福部提醒收到紓困簡訊是詐騙。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情肆虐，導致民眾生活和收入大受影響，衛福部日前也曾推出紓困補助，但近日有不肖份子利用該名義詐騙。新北市一名日前收到衛福部訊息，點開連結是紓困4.0申請網站，不疑有他的輸入個資帳號後，帳戶存款瞬間全空。對此，衛福部提醒，相關紓困計畫已於110年6月30日截止，現在沒有任何和疫情有關的紓困措施或計畫。

衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如表示，近日接獲民眾反應收到假冒「衛生福利部」詐騙網站、4.0紓困補助簡訊，還有自稱本部紓困專案人員匯款予民眾，但「因應疫情擴大急難紓困實施計畫」已於110年6月30日截止，現無與疫情相關紓困措施或計畫。

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▲網傳衛生福利部「線上申請」假冒網站。（圖／衛福部提供）

詐騙簡訊內容顯示大多顯示「恭喜你！可提領津貼」及「偽紓困4.0」網站連結。蘇昭如提醒，衛福部也不會以電話或簡訊主動通知民眾申請紓困金等核定結果，也不會向民眾詢問有關銀行帳號、身分證字號等個人資訊，更不會要求匯款或保管帳戶等情形，如遇到相關情事，均非屬實。

蘇昭如強調，目前並沒有發布「紓困補助」相關簡訊，民眾切記提高警覺勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。