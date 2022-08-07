今中重症+87！增1童MIS-C　40歲男「染疫+金黃色葡萄球菌」敗血症亡

▲中央流行疫情指揮中心公布本土中重症。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增21771例本土個案、42例死亡和87例中重症。死亡最年輕個案為40多歲，總共有4人，其中一名40多歲男性確診和感染金黃色葡萄球菌敗血症死亡。中重症則新增1例2歲女童。

40多歲死亡個案總共4人，分別是3男1女，其中一名男性有慢性腎病，沒接種過疫苗，確診染疫同時有金黃色葡萄球菌敗血症死亡；40多歲女性打過兩劑疫苗，本身有精神疾病，染疫後肺炎併呼吸衰竭亡；另兩名男性則是本身都有糖尿病，1人沒接種過疫苗，染疫後肺炎併敗血性休克死亡；1人打過一劑，本身有頸椎損傷併四肢癱瘓。

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另外，今天有一例為兒童重症MIS-C，為2歲女童，無慢性病史、無接種疫苗，6/9確診，7/30持續發燒，最高發燒到40.5度，8/2有嘔吐、腹瀉、咳嗽，8/4仍有發燒、腹瀉，且伴隨腹痛，入院後也懷疑是MIS-C，目前給予免疫球蛋白治療。

根據統計，兒童重症累計155例，包括腦炎26例、肺炎20例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C88例、共病3例，其中25例死亡。