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傳印度施壓　斯里蘭卡要中國測量船無限期延後到訪

▲▼ 中國測量船遠望5號（Yuan Wang 5）。（示意圖／CFP）

▲中國遠望5號（Yuan Wang 5）原定近日靠泊斯里蘭卡赫班托達港，新德里擔心會用於刺探印方活動，已向可倫坡提出抗議。（示意圖／CFP）

中央社可倫坡6日綜合外電報導

印度媒體指為間諜船的中國測量船遠望5號，原定近日靠泊中國建造營運的斯里蘭卡赫班托達港，但官方消息人士透露，在新德里強烈施壓下，可倫坡已要求這艘船無限期延後到訪。

法新社報導，船舶動態網站MarineTraffic的資料顯示，遠望5號從中國江蘇省江陰港出發後，正在前往位於斯里蘭卡南部的赫班托達港（Hambantota Port）途中，預定11日抵達。

根據官方介紹，遠望5號為研究調查船。但是印度CNN-News18新聞台指出，它是一艘兩用間諜船，一方面可以監測太空與衛星，另方面也有發射洲際彈道飛彈的特定用途。

印度媒體報導說，新德里擔心遠望5號會用於刺探印方活動，因此已向可倫坡提出抗議。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，斯里蘭卡國防部發言人赫拉斯（Nalin Herath）表示，中方聲稱遠望5號只是靠港加油和整補。

不過，一些斯里蘭卡和印度的專家都對這項說法存疑，因為外匯奇缺的斯里蘭卡正遭逢嚴峻的燃料危機，國內汽車用油還有每週配額。這些人士主張，配備監視科技的遠望5號恐構成安全風險。

中國對印度南方鄰國斯里蘭卡的影響力與日俱增，令新德里持續存疑。

印度外交部上週表示，它將密切監視「任何對印度安全和經濟利益有影響的舉止，並且採取所有必要措施加以保護」。

一名涉入有關程序的官員今天告訴法新社，斯里蘭卡外交部已對中國大使館發出書面請求，希望遠望5號不要繼續原定來訪行程。

函中寫道：「外交部希望請求延後遠望5號抵港日期，直到相關事務已進行進一步諮詢。」

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天向各黨領袖保證，引發爭議的遠望5號來訪行程不會依原定計畫進行。

不過本週稍早，可倫坡似乎仍對新德里的顧慮不予理會，強調遠望5號只是靠港加油及整補，不會在斯里蘭卡海域從事任何工作。

2014年有2艘中國潛艦靠泊斯里蘭卡，印度當時就強烈反對。

斯里蘭卡前總統拉戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）因國家陷入歷來最嚴重經濟危機，於7月被迫辭職。他的胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）2005至2015年擔任總統期間，讓斯里蘭卡對中國欠下大筆債務。

印度和中國多年來爭奪對斯里蘭卡的影響力。2009年斯里蘭卡內戰結束後，北京對斯里蘭卡的機場、港口、高速公路和其他大型基礎建設計畫進行大舉投資，斯里蘭卡更在中國的「一帶一路」倡議中居重要地位。

但一路下來，令人擔憂斯里蘭卡變得過於依賴中國，且對北京債臺高築。2017年，斯里蘭卡因無法履行債務，而將赫班托達港租給一家中國公司長達99年，使得上述疑慮更受矚目。

印度同樣也尋求藉由投資維持對斯里蘭卡的涉入。斯里蘭卡今年經濟危機愈演愈烈時，新德里便迅速伸出援手，對可倫坡提供價值35億美元的貸款和信用額度。

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