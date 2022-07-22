習近平向斯里蘭卡新總統致賀電　「雙方鞏固政治互信」

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

斯里蘭卡20日選出新任總統，由現年73歲、6度擔任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）出線接任，完成前任總統拉賈帕克薩至2024年11月的剩餘任期。大陸國家主席習近平今（22日）致電拉威克瑞米辛赫，祝賀他當選斯里蘭卡總統。

習近平指出，中斯互為傳統友好鄰邦。建交65年來，兩國始終在相互尊重、平等互利的基礎上推進雙邊關係發展，樹立了大小國家友好相處、互利合作的典範。新冠肺炎疫情發生後，中斯同舟共濟、守望相助，傳統友誼得到升華。

他強調，相信在威克瑞米辛赫總統領導下，斯里蘭卡一定能夠克服暫時困難、推進經濟社會復甦進程。我高度重視中斯關係發展，願為威克瑞米辛赫總統和斯里蘭卡人民的努力提供力所能及的支持和幫助。

習近平也說，希望雙方弘揚傳統友好，鞏固政治互信，推動兩國真誠互助、世代友好的戰略合作夥伴關係不斷向前邁進。

▲ 斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。（圖／路透）

綜合陸媒7月份報導，斯里蘭卡累積多年巨額債務，6月成為印太地區20年來第一個外債違約國家。其中，依然積欠中國55億美元，佔總欠款的10%。美國中情局局長威廉·伯恩斯日前在一個安全論壇上稱，斯里蘭卡決定接受債務負擔很重的中國投資是出現經濟問題的因素之一。

對此，大陸外交部發言人汪文斌昨21日回應，中方將一如既往堅持對斯友好政策，願為斯里蘭卡政府和人民穩定局勢、復甦經濟的努力提供力所能及的支持和幫助，推動兩國關係不斷向前邁進。

汪文斌說，美方有關官員無端污蔑抹黑中方的言論，蒙蔽不了斯里蘭卡民眾和國際社會人民明亮的眼睛，也阻止不了中斯友好合作進一步深化的步伐。