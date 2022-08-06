12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

▲塔羅專家艾菲爾分享12星座在8月的整體運勢。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

時光飛逝進入8月，塔羅專家艾菲爾在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」分享12星座在8月的整體運勢，他指出，目前冥王星、土星、海王星及木星處於逆行狀態，而多星逆行讓人感到壓力大、肩上的擔子很重。他表示，星像即將迎來好幾個變化，12日金星進入獅子座、23日太陽進入處女座、24日天王星逆行於金牛座，屆時進入5星逆行。

艾菲爾表示，行星逆行期間，是宇宙給出的善意提醒，與自己心靈對話並了解內心的真實需求，可讓人在行星逆行期間平靜的度過。此外，艾菲爾公布12星座進入8月的運勢及注意事項。

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白羊座

8月充滿能量，只要保持身心狀態良好就能有大收穫，即使是困難的項目也能順勢達陣。勿要否定心中的任何想法，不管是一時衝動或興起，只要願意嘗試的，會有意外的收穫喔！

金牛座

8月前期的運勢處於停滯不前，但後期運勢有上升的走勢，所以金牛8月的核心就是堅毅的撐到底。當事情不如意時要穩住，勿要馬上退縮，因有時結果無法立見，需撐到最後方能笑出來。過程中不要鑽牛角尖，適時抽離喘口氣，再回頭處理時，可能會=迎刃而解。

雙子座

8月中旬人際關係方面的運勢將大幅提升，戀愛或工作都有開始的好契機。對於想脫單的雙子，新結識的對象，如剛開始就感覺性格合拍，不妨主動出擊縮短彼此的距離。對於想與交往對象步入人生下一階段，勿要再給各種奇怪的暗示，建議直接把想法說出口。

巨蟹座

8月運勢變化迅速，宛如海浪起伏有高也有低，沒有讓人沉溺於當下心情的時間，因此巨蟹需在8月適應，短時間內心情變換，尤其要學會當下快速從負面中抽離。建議嘗試有計畫的進行一些事而不倚靠他人，計畫無需很完整只要有想法，並朝著目標邁進，就會有好結果。

獅子座

8月有許多新邂逅的緣分，可能會遇上改變人生的長久機緣。要積極應邀相識之人的聚會邀約，別再宅下去了。如主動出擊，工作或戀愛方面都會有良緣，但並不是所有緣分皆是善緣，還需用心觀察及判斷，提醒單身許久的獅子，不要抱著出擊就是要找到一張長期飯票的心態。

處女座

8月可能會面臨人際關係方面的問題，因小事或意見有分歧與他人起衝突，可能導致事件愈演愈烈到一刀兩斷的程度。建議近期與親朋好友、戀人、同僚或鄰居，相處需格外注意。但小心對待仍可能發生爭執，如錯不在己為解決而道歉，反而會造成反效果，此時無需多言讓時間去解決。

天秤座

8月需注意身體健康，不要過於操勞，事情按部就班能達成，就不要勉強去提早完成，也不要勉強去配合別人。在此期間，不適合與人競爭，意氣之爭沒好結果，反而會影響心理。感情方面則不要讓謠動搖感情，很多惡意且不實訊息，要自己判斷。

天蠍座

前半月運勢不錯，後半月會有下降的趨勢，建議有想做的事，如告白、爭取工作、勝負等，請在前半月內積極完成。人際關係方面，整體處於有點悶的狀態，需要有防備別輕易相信別人，才能將傷害降至最低。戀愛關係亮紅燈的天蠍，如整理不了關係，就繃緊神經隨時謹言慎行。

射手座

在推波助瀾下，8月運勢會諸事順利心想事成，原先覺得不可能、做不到而放棄的事情，會突然眼前一亮的找到突破口。這是日常待人累積的善緣，陷入困境會有貴人伸出援手，建議不要因當下的狀況跟能力，限制自己的可能性要撐到最後。

魔羯座

運勢像座山往上走，8有中旬將登頂達到最高峰，相較之下月初及月底則較平凡。因此建議，前半月努力做想完成的事，為上升提供助力，成功也就會更容易。下半月則要少點期待才不會失望太多，人際及工作方面，需集中精神去應對，判斷是馬上收手還是不放棄。

水瓶座

身心狀態有所成長，日常處不來或不擅於相處的對象，都能發現對方的優點，並拉近彼此的距離，進而達到彼此關係有所好轉的局勢。在個人處事方面，不再只想達到跟別人一致，會有自己的想法並實踐，對此周遭的人會對你另眼相看而受到矚目。

雙魚座

8月不時會感到受阻滯的鬱悶感，不論是公或私領域，都會有類似的感覺，建議重新審視自身的生活態度、能力發展及交友關係並做出改變，每天留些時間與自己對話，想要的答案就會自然浮現。對於單身的雙魚來說，會因為不明由來的自信，被出局而不自知。

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