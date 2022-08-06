　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

12星座8月運勢曝　白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈需注意

▲塔羅專家艾菲爾分享12星座在8月的整體運勢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時光飛逝進入8月，塔羅專家艾菲爾在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」分享12星座在8月的整體運勢，他指出，目前冥王星、土星、海王星及木星處於逆行狀態，而多星逆行讓人感到壓力大、肩上的擔子很重。他表示，星像即將迎來好幾個變化，12日金星進入獅子座、23日太陽進入處女座、24日天王星逆行於金牛座，屆時進入5星逆行。

艾菲爾表示，行星逆行期間，是宇宙給出的善意提醒，與自己心靈對話並了解內心的真實需求，可讓人在行星逆行期間平靜的度過。此外，艾菲爾公布12星座進入8月的運勢及注意事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白羊座

8月充滿能量，只要保持身心狀態良好就能有大收穫，即使是困難的項目也能順勢達陣。勿要否定心中的任何想法，不管是一時衝動或興起，只要願意嘗試的，會有意外的收穫喔！

金牛座

8月前期的運勢處於停滯不前，但後期運勢有上升的走勢，所以金牛8月的核心就是堅毅的撐到底。當事情不如意時要穩住，勿要馬上退縮，因有時結果無法立見，需撐到最後方能笑出來。過程中不要鑽牛角尖，適時抽離喘口氣，再回頭處理時，可能會=迎刃而解。

雙子座

8月中旬人際關係方面的運勢將大幅提升，戀愛或工作都有開始的好契機。對於想脫單的雙子，新結識的對象，如剛開始就感覺性格合拍，不妨主動出擊縮短彼此的距離。對於想與交往對象步入人生下一階段，勿要再給各種奇怪的暗示，建議直接把想法說出口。

巨蟹座

8月運勢變化迅速，宛如海浪起伏有高也有低，沒有讓人沉溺於當下心情的時間，因此巨蟹需在8月適應，短時間內心情變換，尤其要學會當下快速從負面中抽離。建議嘗試有計畫的進行一些事而不倚靠他人，計畫無需很完整只要有想法，並朝著目標邁進，就會有好結果。

獅子座

8月有許多新邂逅的緣分，可能會遇上改變人生的長久機緣。要積極應邀相識之人的聚會邀約，別再宅下去了。如主動出擊，工作或戀愛方面都會有良緣，但並不是所有緣分皆是善緣，還需用心觀察及判斷，提醒單身許久的獅子，不要抱著出擊就是要找到一張長期飯票的心態。

處女座

8月可能會面臨人際關係方面的問題，因小事或意見有分歧與他人起衝突，可能導致事件愈演愈烈到一刀兩斷的程度。建議近期與親朋好友、戀人、同僚或鄰居，相處需格外注意。但小心對待仍可能發生爭執，如錯不在己為解決而道歉，反而會造成反效果，此時無需多言讓時間去解決。

天秤座

8月需注意身體健康，不要過於操勞，事情按部就班能達成，就不要勉強去提早完成，也不要勉強去配合別人。在此期間，不適合與人競爭，意氣之爭沒好結果，反而會影響心理。感情方面則不要讓謠動搖感情，很多惡意且不實訊息，要自己判斷。

天蠍座

前半月運勢不錯，後半月會有下降的趨勢，建議有想做的事，如告白、爭取工作、勝負等，請在前半月內積極完成。人際關係方面，整體處於有點悶的狀態，需要有防備別輕易相信別人，才能將傷害降至最低。戀愛關係亮紅燈的天蠍，如整理不了關係，就繃緊神經隨時謹言慎行。

射手座

在推波助瀾下，8月運勢會諸事順利心想事成，原先覺得不可能、做不到而放棄的事情，會突然眼前一亮的找到突破口。這是日常待人累積的善緣，陷入困境會有貴人伸出援手，建議不要因當下的狀況跟能力，限制自己的可能性要撐到最後。

魔羯座

運勢像座山往上走，8有中旬將登頂達到最高峰，相較之下月初及月底則較平凡。因此建議，前半月努力做想完成的事，為上升提供助力，成功也就會更容易。下半月則要少點期待才不會失望太多，人際及工作方面，需集中精神去應對，判斷是馬上收手還是不放棄。

水瓶座

身心狀態有所成長，日常處不來或不擅於相處的對象，都能發現對方的優點，並拉近彼此的距離，進而達到彼此關係有所好轉的局勢。在個人處事方面，不再只想達到跟別人一致，會有自己的想法並實踐，對此周遭的人會對你另眼相看而受到矚目。

雙魚座

8月不時會感到受阻滯的鬱悶感，不論是公或私領域，都會有類似的感覺，建議重新審視自身的生活態度、能力發展及交友關係並做出改變，每天留些時間與自己對話，想要的答案就會自然浮現。對於單身的雙魚來說，會因為不明由來的自信，被出局而不自知。

延伸閱讀
鍾鎮濤愛女18歲變超美　他曬父女合照撒錢辦豪華生日趴
東引夜間火砲射擊「引火燒山意外」險波及民宿　軍方回應了
糧食價格指數連4個月下跌　糧農組織：創近14年最大月跌幅

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
12星座8月運勢揭曉　「這星座」健康亮紅燈
公司聚會擦槍走火！菜鳥慌了「她是人妻」　網揭殘酷現實
快訊／中共3架無人機闖金門！陸軍金門防衛指揮部回應了
板橋「超狂溜滑梯」放公寓5樓！　網見1亮點嚇傻：人生重來機
6年繳4000萬！周渝民夫妻「儲蓄險投報率6%」　比定存還慘
快訊／中國持續軍演！蔡英文深夜再發聲
人妻「摺疊式」激戰　嗨到頂點險慘死！主動脈啪一下竟爆裂
遭批「台灣出事就跑回美國」！　莫彩曦傻眼：機票早就買好

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

明立秋「養生＋禁忌」攻略曝！命理師警告4生肖：當心健康亮紅燈

輕航機失事釀2死「初判在合法空域」　運安會、民航局啟動調查

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

台東夜間及假日防疫改撥1999　24小時防疫專線停止服務

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

快訊／第三例猴痘！本國籍20多歲男「自美入境」　匡列2接觸者

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

明立秋「養生＋禁忌」攻略曝！命理師警告4生肖：當心健康亮紅燈

輕航機失事釀2死「初判在合法空域」　運安會、民航局啟動調查

館長想捐國軍100萬遭法律卡關？他打臉「不難啊」：前2年才捐200萬

高顏值的創意料理！「春捲皮炸花朵」5招輕鬆搞定

中元普度「10種食物」別拜！命理師：拜錯恐惹禍上身

台東夜間及假日防疫改撥1999　24小時防疫專線停止服務

第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

快訊／第三例猴痘！本國籍20多歲男「自美入境」　匡列2接觸者

《LOL》PCS賽區季後賽加賽確定⋯前中段班緊咬名次　拚搶世界賽門票

林育羣曾被批大頭症！　「當時的我很震驚」：堅持竟是不對的嗎

日網戀愛占卜：選一張「煙火圖」　測出「你在愛情中最重視什麼？」

12星座8月運勢：白羊座大豐收、天秤座健康亮紅燈

台灣表妹拍片「一口吃掉台灣」嗨爆！　暗示中共軍演：只是開始

丁華恬減重1.5公斤　世錦賽選拔榜首入選

想幫改名台積水？前主播喊「邁，別鬧了」　泛綠打臉曝真相：草包

馬祖「全台唯一軍事路跑」今登場！他舉國旗完賽　最小選手僅1歲

公司聚會擦槍走火…女同事暈爆　菜鳥慌了「她是人妻」網揭殘酷現實

快訊／中共3架無人機闖金門！國軍「射擊信號彈」警示

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面