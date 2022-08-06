花蓮石門海域自由潛水溺斃！友找不到人急報警　男尋獲已死亡

記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮石門海域傳出溺水意外！海巡署第九巡防區指揮部於6日上午11時，接獲豐濱分駐所轉民眾通報表示，楓港橋北端前方100公尺海域，疑似潛水民眾失蹤，請求派員前往協助。海巡獲報後也緊急派員出海搜尋，並在中午12時許找到失蹤的47歲黃姓男子，但男子被尋獲時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

▲花蓮石門海域，男自由潛水溺斃。（圖／民眾提供，下同）



海巡隊指出，該起事故為47歲的黃姓男子6日上午7時許和親友等4人前往台11線南下61K處海域潛水，不過因為黃男親友上岸後卻遲遲未見黃男上案，驚覺有異，緊急撥打119求助。海尋獲報後也立即派遣第一二岸巡隊石梯安檢所及第一(新社)機動巡邏站人員趕赴現場搜尋，由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材緊急出艇，並在於6日下午12時35分尋獲黃男，但黃男被尋獲時已無生命跡象，海巡也緊急並將人載至石梯漁港協助送醫。惟黃男送醫後仍不幸宣告不治。

家屬也第一時間在現場指認後，確定溺者身分就是失蹤的黃姓男子，後續則由海巡轉交給豐濱消防分隊後送就醫，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

第一二岸巡隊也藉此呼籲，為確保民眾生命安全切勿於海象不佳時下海戲水或捕撈各項海中動植物，以免發生不幸意外，另外民眾若有任何需要救助之情事，皆可透過「118」免費報案電話通報，海巡署將立即派員處理及服務；並在此宣導本署為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，於花蓮沿岸地區-北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所均提供免費救生衣出借之服務，民眾如果想要從事水域遊憩活動時，歡迎大家前往上述地點借用，以加強自身的安全保護。