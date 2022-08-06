　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮石門海域自由潛水溺斃！友找不到人急報警　男尋獲已死亡

記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮石門海域傳出溺水意外！海巡署第九巡防區指揮部於6日上午11時，接獲豐濱分駐所轉民眾通報表示，楓港橋北端前方100公尺海域，疑似潛水民眾失蹤，請求派員前往協助。海巡獲報後也緊急派員出海搜尋，並在中午12時許找到失蹤的47歲黃姓男子，但男子被尋獲時已無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

▲▼花蓮石門海域男自由潛水溺斃。（圖／民眾提供）

▲花蓮石門海域，男自由潛水溺斃。（圖／民眾提供，下同）

海巡隊指出，該起事故為47歲的黃姓男子6日上午7時許和親友等4人前往台11線南下61K處海域潛水，不過因為黃男親友上岸後卻遲遲未見黃男上案，驚覺有異，緊急撥打119求助。海尋獲報後也立即派遣第一二岸巡隊石梯安檢所及第一(新社)機動巡邏站人員趕赴現場搜尋，由石梯安檢所派出1艇3人攜帶救生器材緊急出艇，並在於6日下午12時35分尋獲黃男，但黃男被尋獲時已無生命跡象，海巡也緊急並將人載至石梯漁港協助送醫。惟黃男送醫後仍不幸宣告不治。

▲▼花蓮石門海域男自由潛水溺斃。（圖／民眾提供）

家屬也第一時間在現場指認後，確定溺者身分就是失蹤的黃姓男子，後續則由海巡轉交給豐濱消防分隊後送就醫，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。 

第一二岸巡隊也藉此呼籲，為確保民眾生命安全切勿於海象不佳時下海戲水或捕撈各項海中動植物，以免發生不幸意外，另外民眾若有任何需要救助之情事，皆可透過「118」免費報案電話通報，海巡署將立即派員處理及服務；並在此宣導本署為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，於花蓮沿岸地區-北埔、七星潭、花蓮漁港、鹽寮漁港、石梯漁港等5處安檢所均提供免費救生衣出借之服務，民眾如果想要從事水域遊憩活動時，歡迎大家前往上述地點借用，以加強自身的安全保護。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
快訊／鶯歌騎士捲進砂石車底　頭遭輾過慘死
快訊／海軍公布「迪化艦監控畫面」：不需P圖
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈防淹水
快訊／空軍出動「愛國者三型飛彈」！雷達追監軍演
郝劭文轉發「一個中國」！　陸妻曝：他變了
快訊／花蓮男石門海域自由潛水找不到人　尋獲已死亡
陸軍演「台股大漲300點」　他揭1矛盾：台灣真是神奇的地方
比基尼妹辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！網毛炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

假好心攙扶狂吐醉妹...揹進旅館撿屍性侵　色男慘噴75萬

花蓮石門海域自由潛水溺斃！友找不到人急報警　男尋獲已死亡

60年說不出的愛　台中暖警靠這招為爺孫化解隔閡

暑假旅遊打工換宿夯　確診才知非法旅宿…屏縣府開罰

好天氣加持！墾丁再爆出遊潮　屏鵝公路單日車3萬輛次...警加強疏導

台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

與妻路邊大吵！他見警到場竟「手指狂督臉」怒譙：X你X　下場慘爆

要殺警案兇嫌寫作文「什麼叫義氣」　佛心法官楊台清肺腺癌病逝

單親媽嗲喊「那個來不要舔」…人夫嗨戰到癱軟！　正宮見裸照開吉

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

假好心攙扶狂吐醉妹...揹進旅館撿屍性侵　色男慘噴75萬

花蓮石門海域自由潛水溺斃！友找不到人急報警　男尋獲已死亡

60年說不出的愛　台中暖警靠這招為爺孫化解隔閡

暑假旅遊打工換宿夯　確診才知非法旅宿…屏縣府開罰

好天氣加持！墾丁再爆出遊潮　屏鵝公路單日車3萬輛次...警加強疏導

台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

與妻路邊大吵！他見警到場竟「手指狂督臉」怒譙：X你X　下場慘爆

要殺警案兇嫌寫作文「什麼叫義氣」　佛心法官楊台清肺腺癌病逝

單親媽嗲喊「那個來不要舔」…人夫嗨戰到癱軟！　正宮見裸照開吉

傑尼斯男團演唱會「突起火」緊急中斷！　粉絲吸濃煙送醫

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

國民黨828全代會走「棒球風」　強調強棒出擊主打民生經濟牌

椎間盤開刀很挫折　布雷克主動查資料研究

貝克漢妻爆與兒媳冷戰不和！　知情人揭「婚禮是導火線」曝內幕

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

台北必訪「家常菜」宵夜！夜貓子愛點招牌飯　焢肉＋鮑魚轟炸味蕾

快訊／共艦逼近花蓮電廠是合成照？　海軍曝迪化艦監控畫面：不需P圖

他電話講一半遭6惡犬瘋啃喪命！　妻聽「死前痛苦慘叫」崩潰

媽自曝被小26歲鮮肉追！網友批丟臉　《全明星》女星護母反擊

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

米糕小開偷吃人妻！　黑歷史起底連「輔大宋慧喬」也受害

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」被撞無肇責　警方說話

直播主傳訊：有射在裡面嗎　夫怒求償100萬元

中科院副院長歐陽力行猝逝！　初判死因結果出爐

東引砲擊演練疑引起火燒山！民眾嚇壞圍觀

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

單親媽嗔「那個來不要舔」…人夫超嗨戰到癱軟

快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士搶救不治

更多熱門

相關新聞

金鐘得主猥褻女兒好友　求償80萬哭喊：我沒錢

金鐘得主猥褻女兒好友　求償80萬哭喊：我沒錢

男星陳耀忠主持《’aledet美味阿樂樂滋》在第52屆金鐘獎榮獲「人文紀實節目主持人獎」，沒想到卻爆出性侵女兒友人遭到判刑1年。民事部分，受害者向陳耀忠求償80萬的精神撫慰金，近日判決出爐，雖然陳耀忠表示無力償還，僅能給出30萬元，法院仍判他須賠償50萬元。

男SUP落水溺斃妻怒求償910萬　業者無過失理由曝

男SUP落水溺斃妻怒求償910萬　業者無過失理由曝

95歲翁左轉加油！遭直行車猛撞烏龜翻

95歲翁左轉加油！遭直行車猛撞烏龜翻

國有農地遭掩埋廚餘　監委批影響環境生態

國有農地遭掩埋廚餘　監委批影響環境生態

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

關鍵字：

花蓮石門海域自由潛水溺斃

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面