死亡+51！40多歲女未接種疫苗「長期臥床」　到院前無生命徵象

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增19,753例本土個案；另確診個案中新增51例死亡。今日確診個案最年輕的為40多歲，分別有癌症與精神疾病病史，其中40多歲女性長期臥床，未曾接種過疫苗，到院前已無生命徵象，7/31確診，住院5天後過世。

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▲0806本土中重度及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為32例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。

指揮中心統計， 2020年起累計9,187例COVID-19死亡病例，其中9,172例本土，個案居住縣市分布為新北市2,002例、臺北市1,046例、臺中市910例、高雄市842例、臺南市717例、桃園市691例、彰化縣539例、屏東縣382例、雲林縣279例、南投縣264例、基隆市209例、苗栗縣208例、嘉義縣203例、宜蘭縣184例、花蓮縣及嘉義市各149例、新竹縣142例、臺東縣135例、新竹市86例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

▲0806新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。