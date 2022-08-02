噴辣椒水討債反被揍　砸店5人組夜襲租車行報復「毀損27萬」

▲新北市泰山區一名男子不爽幫人討債反被打，竟找幫手來砸店洩憤。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市泰山區1日晚間10時許，明志路上一間車行遭多人持棍棒砸店，不但店內設備、桌子、冰箱遭砸得亂七八糟，連停在店外的車輛也被砸爛。5名犯嫌得逞後已自行逃逸，並在約1小時後自行開車投案。據初步調查，其中一名犯嫌因幫朋友討債，衝突中噴對方辣椒水反被追打，心有不甘才找人來砸店報仇，全案將依妨害秩序及毀損罪偵辦。

據了解，謝男（55歲）因與葉男（55歲）有債務糾紛，31日晚間9時許，謝帶著詹姓友人（49歲）找葉催討債務，孰料雙方一言不合，詹拿出辣椒水攻擊葉男，卻波及到葉男兒子（36歲）及其身邊3名友人，4人一怒之下上前追打謝男、詹男，2人見狀拔腿狂奔到一旁消防隊求助，葉男等人才作罷逃離。警方於1日凌晨2時許，將葉男等4人全數通知到案，雖然雙方並沒有明顯傷勢，也不願互相提告，但警方仍依社會秩序維護法偵辦。

▲店內一片狼籍。（圖／記者游宗樺翻攝）

孰料事後詹男心有不甘，找來4名友人助陣，到車行一陣亂砸報仇，雖未造成人員受傷，但是店內物品都被砸爛，門口的車也被砸毀。警方到場，發現地面有斷成2截的木棍，門口廂型車遭砸爛，而店內的2張桌子、大門玻璃、電視、櫃子、冰箱都被砸爛，經店家初步評估損失金額超過27萬元。

由於警方到場時，犯嫌均已離開，於是調閱監視器追查犯嫌下落，而在同日晚間10時50分，游男（25歲）開車載著詹男、林男（30歲）、柯男（29歲）、詹男（28歲）等人，自行到泰山所投案，全案將依妨害秩序及毀損罪嫌移送。

▲廂型車車窗遭砸爛。（圖／記者游宗樺翻攝）