逛寵物展行李箱「塞滿狗糧毛孩衣」　他被攔下詭辯：只是還沒結帳

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局警員在南港展覽館舉辦寵物展，前往執行防竊勤務時，聽見有人大喊「你不要走」，警員立刻上前衝查看，最後發現1名男子穿梭在人群，立刻將人攔下，在行李箱內查扣49件寵物用品，經店家指認後，男子則辯稱只是「還沒結帳」。

警方調查，在7月初於南港展覽館舉辦寵物展，南港分局南港派出所警員陳洛堂前往執行防竊盜勤務，聽見1名工作人員大喊「你不要走」，立刻趨前查看狀況，發現1名36歲的楊姓男子穿梭人群，企圖隱匿行蹤。

▲寵物展偷49件寵物商品，詭辯「我只是還沒結帳」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻將楊男攔下，並在行李箱內發現49件寵物用品，楊原本向警方表示，這是從台中寵物展帶來台北的，但是店家指認「這是我們的商品」，楊男又立刻改口「只是還沒結帳」，最後依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，楊嫌先將寵物商品放進後背包，再伺機轉藏進行李箱內，得手商品49件，店家損失金額達2萬4千元左右，所幸警方當場與店員攔阻楊姓嫌犯，才避免店家受損。

▲警員聽見店員大喊上前查看，攔住楊姓男子並搜出狗糧。（圖／記者邱中岳翻攝）

南港分局提醒，展覽館、百貨、商場人潮眾多，商家及民眾應隨時注意自身攜帶物品，貴重物品應妥善收存，避免遭到有心人士趁機下手。