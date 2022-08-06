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大陸 大陸焦點 特派現場

陸企超帶種慶祝「裴洛西抵台」　慘遭轟爆！贊助節目也被拖下水

▲▼國眾議院議長裴洛西訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲裴洛西訪台讓中國舉國憤怒。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者崔子柔／綜合報導

美國眾議院院長裴洛西2日晚間抵台參訪，引起中國不滿，更直接發動3天圍台軍演，不過陸企海天味業竟推出「慶祝」活動，引起陸網一陣圍剿，連官名贊助的節目也停播兩天。

裴洛西抵台後，海天味業小編在微信發文指出，「為了慶祝『她』成功落地，所有主播傭金拉滿最高機制，賠錢幹」，隨即引起網友謾罵。

▲▼海天味業。（圖／翻攝自微博）

▲海天味業小編發文。（圖／翻攝自微博）

雖然小編緊急將貼文刪除，並澄清「不是這個意思，誤會了、誤會了」，更批「x他媽的傻逼美國娘們」以示立場，但網友早將文章截圖流傳，風波延燒。

▲▼海天味業。（圖／翻攝自微博）

▲▼該小編立刻澄清。（圖／翻攝自微博）

▲▼海天味業。（圖／翻攝自微博）

該小編事後道歉稱「本人對於今日竄訪中國台灣地區，嚴重抵制」，仍不能平息網友罵聲，連海天味業冠名贊助的節目《怎麼辦！脫口秀專場》也遭殃，以技術問題為由，宣布在8/3、8/4暫停播出兩天，讓觀眾紛紛留言嘆，「太難了第一次見贊助商塌房的」、「每次都說是技術原因啊」、「技術是藉口，因為灣灣問題」。

▲▼海天味業。（圖／翻攝自微博）

▲▼海天味業贊助的節目也暫時停播。（圖／翻攝自微博）

▲▼海天味業。（圖／翻攝自微博）

海天味業是中國的調味料生產企業，由中共商務部認定為「中華老字號」企業之一，在1994年成功轉型成全球大型專業調味料生產和營銷企業，並於2014年2月11日在上海證券交易所掛牌上市。

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